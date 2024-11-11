帛琉总统惠恕仁宣布胜选连任

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（法新社雪梨11日电） 中国寻求在太平洋地区扩大影响力之际，南太平洋友邦帛琉现任总统惠恕仁今天宣布赢得总统大选，顺利连任的他不仅亲美，也以坚定支持台湾立场闻名。

现年56岁的惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）是在美国巴尔的摩出生，他担任总统4年期间，美国军事利益在他监督下于帛琉群岛迅速扩张。

帛琉人口约2万人，是少数和台湾维持邦交的国家之一，多年来因此触怒中国。

惠恕仁发表声明感谢民众再度对他寄予信任，「你们决定赋予我第2个总统任期，对此重责大任我深感荣幸」。

惠恕仁唯一竞选对手是帛琉前总统、他的姐夫雷蒙杰索（Tommy Remengesau Jr.），雷蒙杰索曾警告，和华府走得太近恐让帛琉成为攻击箭靶。

惠恕仁谈到，他现在将聚焦提振帛琉遭通膨打击的经济，并强化环境保护。

帛琉坚持和台湾维持邦交，拒绝改与中国建交，北京当局于是在2017年非正式禁止公民前往帛琉观光。帛琉相当依赖旅游业，每年流失数以万计中国游客之后，难寻其他就业机会和收入来源。

尽管如此，惠恕仁强调：「我知道我们面临艰钜挑战，但也充满机会。」 他还说：「我们在保护环境、强化经济和改善所有帛琉人民的生活方面，取得长足进步。」