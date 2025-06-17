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当局接获炸弹威胁 印尼朝觐信徒返国飞机被迫转降

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（法新社雅加达17日电） 印尼民航部门表示，当局收到炸弹威胁电邮后，一架载着数百名朝觐信徒从沙乌地阿拉伯返国的飞机，今天被迫转降。

印尼民航总局（Directorate General of Civil Aviation）称收到印尼机场营运公司通报，指「一名身份不明人士透过电子邮件发送炸弹威胁」。

印尼民航总局在声明中表示，这封于上午7时30分（格林威治标准时间00时30分）发送的邮件扬言要「炸毁」沙乌地阿拉伯航空（Saudia Airlines）SV 5276航班。

该航班当时正从沙乌地阿拉伯城市吉达（Jeddah）飞往印尼首都雅加达（Jakarta）途中。

上午10时过后，机师将目的地从雅加达的苏卡诺-哈达国际机场（Soekarno-Hatta International Airport），改为印尼西部苏门答腊岛（Sumatra）棉兰市（Medan）的瓜拉纳穆国际机场（Kualanamu International Airport）。

印尼民航总局补充道，该航班载有442名朝觐信徒，包括207名男性及235名女性。

一名交通部官员告诉法新社，飞机仍在棉兰。航班追踪应用程式Flightradar24显示飞机在那里。

机场已疏散机上信徒，当局并派拆弹小组对飞机进行爆炸装置排查。

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