德国「死亡医生」涉谋杀15病患 检方：恐只是冰山一角

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（法新社柏林14日电） 德国1名涉嫌注射毒针残忍杀害15名患者的安宁疗护医师今天出庭受审。调查人员怀疑，已曝光的15起谋杀案可能仅是「冰山一角」。

被德国媒体称为「死亡医生」、化名约翰尼斯（Johannes M.）的安宁疗护医师被控于2021年9月至2024年7月在柏林（Berlin）工作期间，杀害12名女性和3名男性病患。

根据检方说法，在这15起案件中，40岁的约翰尼斯「在未经患者同意或其不知情的状况下，对他们注射「麻醉剂和肌肉松弛剂」混和物，这些药物「导致呼吸骤停，患者在数分钟内就会死亡」。

报导指，受害者年龄介于25岁至94岁。在其中的5起案件中，约翰尼斯事后还纵火焚烧受害者住宅，以掩盖罪行。

德国「时代周报」（Die Zeit）报导，去年7月，由于约翰尼斯的多名病患命丧火窟，引来同事怀疑，因此向警方通报，约翰尼斯于隔月被捕。

最初检方研判约翰尼斯涉及4起杀人案，调查后又发现一连串可疑案件，并于今年4月以15起谋杀案起诉约翰尼斯。

检方发言人告诉法新社，目前共有96起案件仍在调查中，包括约翰尼斯的岳母身亡一案。

检方指出，被告「唯一的动机就是想杀人」，并对他求处终身监禁。