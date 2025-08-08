德国将延长边境管制 持续打击无证移民

afp_tickers

（法新社柏林7日电） 德国联邦内政部长杜布林德（Alexander Dobrindt）今天表示，德国将在9月期限过后继续实施临时边境管制，以持续打击无证移民。 杜布林德在德国媒体Table.Today的Podcast节目上说，柏林也正计划将有犯罪纪录的遭拒庇护申请者遣返回由塔利班（Taliban）掌控的阿富汗以及饱受战火摧残的叙利亚。 德国保守派总理梅尔茨（Friedrich Merz）曾承诺严厉打击无证移民，并称这是遏止极右派「德国另类选择党」（AfD）支持率日益攀升的唯一办法。 多起被归咎于寻求庇护者及其他外籍人士的致命攻击事件，在2月的国会大选期间激起社会恐惧，德国另类选择党在选举中创下20%的历史新高得票率。 杜布林德表示：「我们将在9月15日的期限之后继续维持边境管制。」这项边境管制措施最初于去年9月中旬由时任总理萧兹（Olaf Scholz）实施，并于今年3月延长了6个月。 他强调：「我们与欧洲伙伴达成共识，咸认这是在欧盟（EU）外部边界防护系统全面运作之前的必要措施。」 根据规定，欧洲申根区国家可在面对恐怖主义或大规模无证移民等严重威胁时，暂时重新实施边境管制，最长可达2年。 梅尔茨政府在5月上任后进一步加强边境检查，几乎拒绝所有寻求庇护者，引发人权团体强烈批评。同时，在边境部署的联邦警力从每日1万1000人增至1万4000人。