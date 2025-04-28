德国质疑美国媾和提议 声援乌克兰无须大幅让步

afp_tickers

3 分钟

（法新社柏林27日电） 德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天说，在美国总统川普向莫斯科和基辅施压要求结束战火之际，乌克兰不应在川普提出的和平协议中，割让被俄罗斯占领的所有领土。

佩斯托瑞斯在接受德国第一电视台（ARD）采访时说：「当然，乌克兰早就知道，可持续、可靠的停火或和平协议，可能涉及领土让步。」

佩斯托瑞斯说：「但这些肯定不会…像美国总统最新提议那么极端。」

美国尚未透露和平计画的细节，但建议冻结前线，并接受俄罗斯对克里米亚（Crimea）的控制以换取和平。

美国Axios新闻网引述美国提交给乌克兰官员的计画报导，华府可能「事实上」承认俄罗斯占领乌克兰顿内茨克州（Donetsk）、卢甘斯克州（Luhansk）、赫松州（Kherson）和札波罗热州（Zaporizhzhia）。

数周以来，川普在谈判中看似偏袒俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），但川普在26日发文表示，蒲亭最近几天朝乌克兰平民区发射飞弹，让他不禁怀疑，也许蒲亭不想停战，只是在敷衍，或许该用银行制裁或二级制裁（secondary sanctions）等不同方式来因应。

川普是在梵蒂冈参加天主教教宗方济各（Pope Francis）丧礼之前，于圣伯多禄大教堂（St Peter’s Basilica）会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）不久后发表上述谈话。

佩斯托瑞斯对这次会面表示欢迎，但他说：「（来自川普的）信号非常矛盾，有时非常友好，有时非常不友好，我想说的是，最终行动会说明一切。（译者：林沂锋/核稿：徐崇哲）