德国遣返叙利亚人 2011年以来首见

afp_tickers

2 分钟

（法新社柏林23日电） 德国内政部今天宣布遣返一名叙利亚男子。这是自从2011年叙利亚内战爆发以来首见。

内政部指出，在德国因刑事犯罪遭定罪的该名叙利亚移民今天上午被送往大马士革，由叙利亚当局接收。

内政部长多布林特（Alexander Dobrindt）在新闻稿中表示：「确保罪犯离开我国符合我们社会的合法利益。」

这项在圣诞节前夕执行的遣返行动是德国与叙利亚政府长达数个月谈判的结果，与柏林当局致力和阿富汗塔利班（Taliban）政府达成遣返协议的情况类似。

不过人权团体认为当地持续不稳定，并且被证明侵犯人权，对于将移民遣返这两个国家的行动提出批评。

然而，自从前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）一年前垮台以来，恢复对叙利亚的遣返已经成为保守派主导的德国政府外交优先事项之一。

今年7月，奥地利成为自从2011年以来第一个遣返叙利亚人的欧洲联盟国家。

德国内政部表示，已与大马士革和喀布尔达成协议，未来可定期遣返「罪犯和危险分子」。

约有100万名叙利亚人逃离内战前往德国，其中许多人于2015年抵达。

今天遣返的叙利亚男子曾因加重抢劫、伤害和勒索等罪名，在德国西部北莱茵-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）服刑。

内政部表示，今天也遣返一名阿富汗男子，他同样因故意伤害和其他犯罪而服刑。