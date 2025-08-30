德法向俄施压 盼蒲亭与乌克兰谈判

afp_tickers

3 分钟

（法新社土伦29日电） 法国与德国领袖今天矢言向俄罗斯加强施压，宣称如果俄国总统蒲亭没与乌克兰总统泽伦斯基召开会谈的话，将祭出进一步制裁。

在俄罗斯本月28日出动无人机与飞弹，向乌克兰首都基辅发动数月以来最严重的致命攻击后，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天与德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）在法国南部港口城市土伦（Toulon）召开会谈。

马克宏表示，如果蒲亭（Vladimir Putin）未依承诺与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面、未在9月1日前同意会谈，就代表蒲亭「玩弄」了美国总统川普。

他说，若蒲亭未与泽伦斯基举行会谈，「我们将推动主要与次级制裁，藉此施压俄罗斯，迫使俄方回到谈判桌」。

梅尔茨也表示，蒲亭似乎「没有意愿」举行这类会谈，而俄罗斯入侵乌克兰的行动似乎还会持续「更多个月」。

白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）说，认为川普被玩弄实属「荒谬」。他告诉媒体，川普仍然「坚定不移地致力终结杀戮，全世界都应该为此称颂」。

此外，马克宏本月稍早形容蒲亭是「来到我们门口的恶煞」，引发俄国不满，不过马克宏表示他不后悔这样说，并表示：「我们认为有个恶煞在欧洲的门口…而这是乔治亚人与乌克兰人以及其他多国的切身感受。」

俄罗斯本周稍早空袭基辅后，马克宏说：「蒲亭总统在国际峰会的立场，以及在与实际行动之间的落差，显示了他的虚伪。」

梅尔茨也表示，对迅速终结战争「不抱幻想」。他强调，「我们不会抛弃乌克兰」，但蒲亭似乎「完全没有准备」与泽伦斯基会面。

马克宏与梅尔茨同意向乌克兰增援防空系统，并启动有关核子吓阻的战略对话。