德黑兰240亿美元资产 传拟于美伊60天谈判期内解冻

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（法新社德黑兰12日电） 伊朗半官方梅尔通讯社今天披露德黑兰与华府间协议的草案，如果内容获各方接受，则伊朗遭到冻结的240亿美元资产将于60天内解冻。

梅尔通讯社（Mehr News Agency）引述接近伊朗谈判团队的消息人士指出，伊朗和美国之间协议的草案规范双方将有60天谈判期，就伊朗核计画等议题达成协议。

根据报导，草案内容规范「60天的谈判，以就核子议题以及全面解除美国主要制裁（primary sanction）和次级制裁（secondary sanction）达成协议」。

报导指出，协议将允许「于为期60天最后磋商期期间解冻240亿美元遭到冻结的伊朗资金」，其中一半资金将「于谈判开始之前拨付伊朗」。

官方伊朗通讯社（IRNA）今天报导，根据和美国协议的草案，德黑兰将不会放弃对战略要道荷莫兹海峡（ Strait of Hormuz）的控制权。

报导引述正在进行最终确认的「目前文本」说：「伊朗并未在此一文本中承诺放弃对该海峡的管理，也未承诺恢复美国和以色列军事侵略前的状态。」

伊朗通讯社同时指出，若经过60天协商能与美国达成最终协议，这个伊斯兰共和国将会保留进行铀浓缩的权利。

根据报导：「伊朗只会在这个伊斯兰共和国基本原则的架构之下就核计画进行谈判，诸如伊朗进行铀浓缩的权利及保留浓缩材料等议题…都将予以重点讨论，以便将其纳入最终协议中。」