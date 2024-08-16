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恐攻威胁取消维也纳演出后 泰勒丝首登台伦敦开唱

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（法新社伦敦15日电） 美国流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）在一周前因为奥地利当局发现一起自杀攻击阴谋而取消维也纳演出，她今天回归舞台，在伦敦5场门票售罄的演唱会展开首场演出。

泰勒丝继6月在伦敦温布利球场（Wembley Stadium）的3晚演出后重返旧地，伦敦是她破纪录的「时代巡回演唱会」（The Eras Tour）欧洲场次最终站。

法新社报导，两个多星期前，英格兰西北部发生一名男子持刀闯入儿童舞蹈班的攻击事件，导致3名女童丧生，当时现场正举办以泰勒丝为主题的活动。

现年34岁的泰勒丝今天在温布利球场登台演唱她的热门歌曲22时，身穿印有「此刻发生了很多事」（a lot going on at the moment）字样的T恤，被解读是指奥地利和英国发生的事件。

奥地利逮捕3名疑似激进组织「伊斯兰国」（IS）支持者，他们打算利用爆裂物和刀具对泰勒丝演唱会发动攻击。

伦敦警方表示，「没有迹象显示」维也纳的事件与泰勒丝的伦敦演唱会有任何关系，但他们持续「与场馆维安团队和其他合作伙伴密切合作，确保适当的安全和治安计画就绪」。

23岁学生麦克阿瑟（Brodie MacArthur）告诉法新社：「在维也纳事件后，很高兴听到他们加强了维安措施。大家内心深处还是会担心，但这里有很多人确保一切平安。」

泰勒丝曾在英国持刀攻击事件后表示她「十分震惊」，「完全不知道如何向这些受害的家庭表达慰问」。英国广播公司（BBC）今天报导说，她已私下与家属联系。她的粉丝也同时为受害者发起募款活动。

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