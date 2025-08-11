承认巴勒斯坦国再成热门议题 回顾巴人推动建国历史

afp_tickers

6 分钟

（法新社巴黎11日电） 已有3/4的联合国成员国已经或准备承认巴勒斯坦国，包括今天宣布的澳洲。这打破长期以来外界认为巴勒斯坦国的实现只能是与以色列和谈的结果。以下是法新社回顾这段建国史。

自从巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日突袭以色列、引发双方在加萨走廊（Gaza Strip）激烈交战后，全球再度兴起让巴勒斯坦人拥有自己国家的声浪。

根据法新社统计，在联合国所有193个成员国当中，至少有145个国家已经或打算在9月召开的联合国大会（UN General Assembly）上承认巴勒斯坦国，包括近期宣布这项计画的法国、加拿大、英国和澳洲。

●1988年阿拉法特宣告建国

简短回顾巴勒斯坦人追求建国的历史。最早是在巴人反抗以色列统治的第一次巴勒斯坦大起义（Palestinian Intifada）期间，巴人领袖阿拉法特（Yasser Arafat）在1988年11月15日单方面宣告创建独立的巴勒斯坦国，并以耶路撒冷为首都。

他当时是在流亡的巴勒斯坦民族议会（Palestinian National Council）于北非国家阿尔及利亚首都阿尔及尔（Algiers）召开的会议上，宣布这项消息。巴勒斯坦民族议会以实现「两国方案」来解决以巴冲突为目标，也就是让各自独立的以色列和巴勒斯坦相邻并存。

阿拉法特宣告建国后数分钟，阿尔及利亚便成为史上首个正式承认独立巴勒斯坦国的国家。其后短短1周内又有数十个国家跟进，包括许多阿拉伯国家、印度、土耳其、大部分非洲国家及若干中欧和东欧国家。

●第2波承认潮

到了2010年底至2011年初，国际间又出现一波承认巴勒斯坦国的浪潮。当时以色列决定在其占领的约旦河西岸（West Bank）终止暂禁建立犹太屯垦区的命令，导致中东和平进程再度陷入危机。

当时巴勒斯坦人呼吁国际间响应他们的建国主张，于是包括阿根廷、巴西和智利等数个南美洲国家加入承认巴勒斯坦国。

●2011至2012年：推动联合国承认

2011年巴勒斯坦人鉴于和平谈判停滞不前，转为推动让巴勒斯坦国成为联合国正式成员。尽管未获成功，但也让联合国教科文组织（UNESCO）在当年10月31日做出突破性行动，在令以色列和美国失望下投票接受巴勒斯坦成为正式成员。

到了2012年，联合国大会投票以压倒性多数将巴勒斯坦国提升至「非成员观察国」地位，使得巴勒斯坦国国旗同年11月首度在联合国纽约总部升起。

3年之后，国际刑事法院（International Criminal Court，ICC）也接受巴勒斯坦的国家身分。

●去年以来的新动力

2023年10月以哈开战后，以色列攻打加萨走廊的行动掀起更多国家支持巴勒斯坦建国。单单去年，先有牙买加等4个加勒比海国家及西亚的亚美尼亚承认巴勒斯坦国，接着挪威、西班牙、爱尔兰和斯洛维尼亚4个欧洲国家跟进，后面3个欧洲国家是欧洲联盟（EU）成员国。

这是欧盟10年来首度有成员国承认巴勒斯坦国。上次要回溯至2014年的瑞典，当时这项行动导致瑞典与以色列关系紧绷多年。其他有些成员国如波兰、保加利亚和罗马尼亚，则早在加入欧盟前已于1988年承认巴勒斯坦国。

不过，一些东欧前共产国家如匈牙利和捷克，则不承认或不再承认巴勒斯坦国。

法国7月表示有意在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国后，加拿大和澳洲已表明跟进，英国则以除非以色列对改善加萨情况采取实质行动为条件预告加入法国行列。其他有马尔他、芬兰和葡萄牙这3个欧洲国家已表达可能跟进。（译者：张正芊/核稿：陈政一）