抗俄同时争平权 乌克兰LGBTQ士兵如腹背受敌

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（法新社基辅26日电） 在乌克兰首都参加基辅骄傲游行的民众装扮华丽、手持扩音器和彩虹旗诉求平权。色彩缤纷人群中有一支身穿迷彩服队伍格外引人注目，这些士兵争取「成为乌克兰一分子」的权利。

乌克兰军队中有数以百计来自LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）社群的战士，共同抵御已经造成数十万人丧生、大片国土遭到蹂躏的俄罗斯侵略。

他们当中许多人以枪炮和无人机对抗莫斯科军队同时，还得透过陈情抗议，向这个不承认同性伴侣关系的国家争取相爱的权利，彷佛腹背受敌。

法新社在乌东前线附近遇到的女兵维多利亚（Victoria）说：「被允许杀人比获准与爱人结婚还要容易。」

乌克兰不承认同性婚姻或民事结合。国会4月间推动延续现行禁令的新民法典，引发国际组织谴责，忧心自由恐进一步倒退。

对LGBTQ士兵而言，相关规定意味着若他们在战场上受伤或阵亡，伴侣将无法得到抚恤，甚至无权到医院探视。

自从俄罗斯入侵以来，乌克兰社会对LGBTQ社群的支持正在缓慢提升。

2025年的调查显示，超过78%乌克兰人支持让LGBTQ人士「享有与其他公民相同权利」，相较2022年的64%有所提升。

不过，1/3受访者对LGBTQ族群持负面看法，认为他们不应被允许登记民事结合。

6月底基辅骄傲游行中有数千人到场声援平权运动，现场也有数十名立场对立的极右派示威者蒙着脸进行抗议。

27岁无人机部队指挥官维多利亚在形势瞬息万变的前线奋战俄军同时，也在所属部队内推动同志平权。

她军服上绣有独角兽臂章，这是LGBTQ军人及退伍军人平权运动的象徵，目前约有600名成员加入。

35岁作战医护兵奥克萨娜（Oksana）手握咖啡，无名指上戴着婚戒，却因性倾向而遭到家人排斥。

18岁时，她为了和外国伴侣结婚而离乡背井，想拥有家庭。

她告诉法新社：「我妈跟我说，她宁愿我去做妓女。」战争爆发后，与伴侣分手的她回国参军。她说：「老家的妈妈面临战争时，我回来了。」

面对亲身经历的歧视及近期针对同性伴侣地位的法律讨论，奥克萨娜觉得「一切牺牲都变得毫无意义」。

总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）6月初曾表示，他对于LGBTQ权益的讨论抱持开放态度。

但不抱期望的奥克萨娜坦言，「什么都没变」的感觉挥之不去。正考虑再度离开乌克兰的她眼眶泛红说：「这个社会让我崩溃了。」