抗议伊朗战争 美国家反恐中心主任请辞

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（法新社华盛顿17日电） 美国国家反恐中心（NCTC）主任肯特今天宣布请辞。他表示，自己无法在违背良心的情况下，继续支持川普政府对伊朗发动的战争。

法新社等媒体报导，肯特（Joseph Kent）在社群媒体平台X发表致美国总统川普的辞职信。他写道：「几经深思熟虑，我决定辞去国家反恐中心主任一职，即日起生效。」

肯特提及：「我无法违背良心支持这场进行中的伊朗战争。伊朗对我们国家未构成立即威胁，显而易见，我们发动这场战争，是因为以色列及其在美国的强大游说力量施压。」

他指出：「我支持您（川普）在2016年、2020年与2024年竞选时所提倡的价值与外交政策，也就是您在第一任期内所实施的方针。直到2025年6月，您都明白中东战争是一场陷阱，夺走我国爱国者的宝贵生命，并耗尽国家的财富与繁荣。」

肯特还写道：「在本届政府初期，以色列高层官员与美国媒体中具影响力人士发动了一场错误资讯宣传，彻底削弱您的『美国优先』政策，并散播支持战争的情绪，以鼓动对伊朗开战。」

肯特表示，他身为一名曾11次部署至战区的退伍军人，并在以色列一手策划的战争中失去挚爱妻子，他无法支持将下一代送往一场既无益于美国人民、也无法合理化美国人生命代价的战争。

他提到：「我祈求您（川普）能反思我们在伊朗所做的一切，以及我们是为谁而战。现在正是采取果断行动的时刻。您可以改变方向，为国家开创新路，或让我们进一步滑向衰退与混乱。决定权在您手中。」

根据法新社，肯特曾是美国陆军绿扁帽部队（Green Berets）成员，曾多次参与战斗任务。他是川普政府中首位因为抗议伊朗战争而请辞的高阶官员。