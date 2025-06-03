抗议法俄贸易往来 绿色和平组织偷走马克宏蜡像

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（法新社巴黎2日电） 绿色和平组织（Greenpeace）运动人士今天从一座巴黎蜡像馆偷走法国总统马克宏的蜡像，放在俄罗斯大使馆前，以抗议法国与俄方维持经济关系。

警方消息人士说，两名女子和一名男子以观光客身分进入格雷万蜡像馆（Grevin Museum）后，在馆内换装，扮成工人。

他们带着遮掩住的马克宏（Emmanuel Macron）蜡像从紧急出口溜走；这尊蜡像估计价值4万欧元（约新台币137万元）。

蜡像馆表示，这些运动人士曾打电话来承诺会把「完好无损」的蜡像归还。馆方发言人说：「他们显然做了非常仔细的研究。」

发言人说，这些运动人士向一名警卫询问有关无障碍电梯的问题，以分散警卫的注意力，其他人则在这个时候换上维修工人的衣服。

他们带走蜡像后，把它放在俄罗斯大使馆前，抗议法国与俄罗斯在天然气、化学肥料和核产业上的经济关系。

俄罗斯大使馆前的这项抗议行动只持续了数分钟。运动人士们在马克宏蜡像后展开一面俄罗斯国旗，另一人手持黄色标语牌，上面写着「生意就是生意」。他们还大撒假钞。

绿色和平组织法国分部负责人朱利亚（Jean-Francois Julliard）说：「在我们看来，法国在玩两面手法…马克宏体现了这种两面论述：他支持乌克兰，却鼓励法国企业继续与俄罗斯做生意。」

朱利亚说，绿色和平组织锁定马克宏，是因为他肩负特殊责任，应在欧洲领袖中率先终止与俄罗斯的贸易合约。

法国前总统席哈克（Jacques Chirac）的蜡像也曾于1983年从格雷万蜡像馆被偷走，当时他还是巴黎市长。他的蜡像数天后在凡仙动物园（Vincennes Zoo）被找到。

另一位前总统季斯卡（Valery Giscard d’Estaing）的蜡像也曾遭愤怒的机车骑士窃走，当时他还在总统任内。