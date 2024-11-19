拜登准乌克兰用美制长程飞弹攻俄 川普团队批升高紧张情势

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（法新社华盛顿18日电） 针对美国总统拜登（Joe Biden）决定让乌克兰使用美方提供的长程飞弹攻击俄罗斯境内目标，总统当选人川普的团队今天强烈抨击拜登，指控他危险地升高紧张情势。

法新社报导，拜登在任期只剩下两个月已是跛鸭总统之际，作出了重大政策转变，同意乌克兰长期以来的要求，批准乌克兰运用美制长程飞弹攻打俄罗斯境内的军事目标。

川普（Donald Trump）将于明年1月就任总统，他在俄乌战争期间一直质疑美国对乌克兰的援助，一再承诺将结束这场战争，但未提出他将如何止战的细节。

川普任命的白宫国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）告诉福斯新闻（Fox News），拜登的决定使俄乌战事继续升级，没有人知道事态会如何发展。

此外，川普长子小唐纳（Donald Trump Jr.）则在社群媒体X发表评论写道：「军工复合体似想在我父亲有机会缔造和平、拯救性命之前，让第三次世界大战爆发。」

川普外交政策核心圈人士、曾在川普第1任期代理国家情报总监（DNI）的格瑞尼尔（Richard Grenell）在X写道：「没有人预料拜登会在过渡时期升级乌克兰战事。彷佛他正在发动一场全新的战争。」