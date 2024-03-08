拜登发表国情咨文前 白宫先向网红简报拉拢年轻人

3 分钟

（法新社华盛顿7日电） 为了与年轻选民建立联系，白宫在总统拜登今天发表年度国情咨文（State of the Union）演说前，先向社交媒体网红进行简报。

国情咨文演说是美国政治日程的重中之重，但在社群媒体时代，这场演说很难再让人感到切身相关，尤其年轻人在很大程度上不关注传统政治报导。

今年的国情咨文演说对81岁的拜登来说至关重要，外界正严格审视他是否仍适任，又是否准备好在11月总统大选再次与前总统川普对决。

白宫表示，为了吸引新的受众，官员与数十名网红开会，寻求在网路上带起一些话题。

官员今天表示，白宫近日接待约70名创作者、数位出版业者，和拥有约1亿粉丝的网红们。

这名官员补充说：「这些活动的目的是向创作者简报国情咨文演说涵盖的内容，并触及不太接触传统媒体的阅听众。」

国情咨文演说也将首度透过美国总统在社群媒体Instagram的官方帐号（@potus）直播，这个帐号有超过1900万人追踪。

这场演说也能在脸书（Facebook）和前身为推特（Twitter）的社媒平台X上观看。自从电动车龙头特斯拉（Tesla）大亨马斯克（Elon Musk）2022年买下推特后，这个平台已明显右倾。

白宫并未提及中资应用程式TikTok。TikTok可以说是在拜登试图锁定的年轻族群中最热门的应用程式。

白宫昨天支持美国国会一项法案，内容是要命令TikTok与中资母公司「字节跳动」（ByteDance）切割。这项法案今天在联邦参议院委员会取得进展，引来TikTok严厉批评。

TikTok说：「这项立法注定会有一个结果，那就是在美国全面封杀TikTok…并摧毁全国无数创作者的生计。」