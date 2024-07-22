拜登抛退选震撼弹 美国选民震惊却又松了口气

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天抛出震撼弹，宣布退出2024年总统大选、不寻求连任，引发美国选民热烈反应，有人表示震惊，也有人松了口气。

有些人对高龄81岁的拜登在成果颇丰的第一任期结束后被迫下台深感悲伤，但也有人认为，考量到要求他退选的呼声日益高涨，加上他在与共和党对手川普辩论时，以及在其他场合露面时明显可见的衰老迹象，这番决定也让许多人松了口气。

密西根州大急流城（Grand Rapids）「福特总统博物馆」（Gerald R. Ford Presidential Museum）的业余总统历史学家华森（Thomas Watson）在受访时说：「实在令人遗憾，但是自由世界的领导者必须保持敏锐和最佳状态…他是个善良的人，他很关心我们国家，他为我国服务了这么长一段时间，却在某种程度上被迫放下如此热爱的工作，真让人难过。 」

华森说，他对拜登退选并不讶异。「我想，他心智衰退的情况显而易见。真的很可惜。」

现年41岁的纽约律师萨拉（Tayaba Zahra）说：「我认为拜登是自找的。他的表现简直是场灾难。我认为，让他与川普一同角逐总统宝座令公众非常担忧，尽管川普也是上了年纪的人。」

住在伊利诺州的59岁退休教师卡兹（Barb Katz）说：「我很震惊，但也很高兴，因为终于做出了决定，现在民主党可以重整旗鼓，找到解决问题的办法。」

来自马里兰州的民主党选民雷克（Jill Lake）在大急流城告诉记者：「我希望他们以务实认真的态度，全力支持贺锦丽（Kamala Harris）成为总统候选人…想想民主党会是多么有活力。」

现年58岁的纽约教师毕格斯（Mary Biggs）则说：「这让我感到有些紧张，因为我不晓得这个国家是否准备好要选出非裔女性当总统。但我认为我们必须尽快做好准备。」

洛杉矶居民史特劳赫（Heather Strauch）说：「我是希望能听到这个消息。我是民主党人。我一直都把票投给民主党，但这次大选我可能没办法再当个死忠选民，因为我认为他（拜登）不适合继续执政。」

在纽约布鲁克林（Brooklyn）从事资讯科技业的50岁非裔美国人毕尔德（Kevin Beard）力挺拜登，他说：「我认为他不应该退出。我想他是击败川普的恰当人选。」他补充说，他接下来将「全力」支持副总统贺锦丽。