拜登造访摇摆州造势拉票 批川普瞧不起拉丁裔人口

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（法新社凤凰城20日电） 美国总统拜登今天前往摇摆州内华达州和亚利桑那州，为11月大选造势。为寻求关键族群支持，他批评竞选对手、前总统川普「鄙视」拉丁裔人口。

法新社报导，民调显示，素来是民主党重要票仓的拉丁裔选民如今日益转向共和党籍的川普。拜登在2020年大选以微弱优势拿下这些摇摆州，他若想在2024年大选顺利连任，仍须仰赖这些选民支持。

拜登在今天播出的访问中告诉美国西班牙语电视台「环球电视台」（Univision）：「我的意思是，这个家伙（川普）鄙视拉丁裔。」

他强调，川普曾多次口出反移民言论，例如称他们正在「污染我们国家的血液」，还计划在当选后大规模驱逐非法移民。

拜登补充道：「拉丁裔对我2020年的胜选至关重要，而他们将再次发挥重要作用。我正努力争取取他们的选票。」

拜登展开美西3天访问期间，还启动一项名为「拉丁裔与拜登－贺锦丽」（Latinos con Biden-Harris）的造势活动，并推出大量电视广告。

高龄81岁的拜登积极推销自己在经济方面的政绩，同时聚焦堕胎和移民等议题。民主党认为，这些问题对拉丁裔选民很重要。

拜登竞选团队主任罗德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）在声明中表示，拉丁裔选票对胜选至关重要，拜登阵营正试图与「反拉丁裔」的川普划清界线。

拜登在内华达州造访博弈之都雷诺（Reno）和拉斯维加斯（Las Vegas）出席竞选活动，并就住房成本发表演说。

拜登接着飞往亚利桑那州凤凰城（Phoenix），他在一间墨西哥餐厅与选民会面时，现场不断响起「拜登万岁！」的欢呼声。

拜登告诉支持群众：「在很大程度上，你们就是我击败川普的关键。我非常需要你们的支持。」