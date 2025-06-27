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掌舵近40年 美国时尚杂志总编辑温图尔卸任

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（法新社纽约26日电） 美国「时尚杂志」（Vogue）总编辑温图尔（Anna Wintour）今天卸任，这位传奇人物在她为「时尚杂志」掌舵的37年间，经常被誉为时尚界最具影响力的人物。

75岁的温图尔因让「时尚杂志」封面成为当代时尚权威及完全掌控极富魅力的杂志内容而成名。

尽管她不再负责「时尚杂志」的日常编辑工作，这份杂志所属的康泰纳仕集团（Conde Nast）很快就否认她退休的说法。

温图尔将继续担任高层要职，并仍是「时尚杂志」全球编辑总监。

在英国出生的温图尔因启发了2003年畅销小说「穿着Prada的恶魔」（The Devil Wears Prada）和2006年同名电影而为大众所知，好莱坞女星梅莉史翠普（Meryl Streep）在电影中饰演专横的杂志编辑普利斯特里（Miranda Priestley），获得奥斯卡金像奖提名。

温图尔在纽约的员工会议宣布，美国「时尚杂志」将寻找新的编辑内容总监。

「纽约时报」（New York Times）报导，她称这是「一次关键性决定」，但强调她不会搬离办公室。

她说：「我会把注意力全部放在全球领导阶层，与我们全球各地杰出的编辑团队共同合作。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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