揭川普遣返移民监狱内幕报导突撤 CBS挨批政治干预

（法新社华盛顿23日电） 美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）日前突然撤下一则监狱内幕的调查报导，遭外界批评政治干预。这处恶名昭彰的监狱位于萨尔瓦多是川普政府将被遣返移民送去关押的地点。

CBS新闻节目「60分钟」（60 Minutes）原定21日晚间播出调查报导，内容涉及萨尔瓦多戒备森严的「反恐怖主义监禁中心」（CECOT）疑似侵犯人权情事。CECOT是萨国总统布格磊（Nayib Bukele）打击黑帮的重点设施，也是川普政府将被遣返移民送往关押的地点。

然而，CBS在播出前数小时低调宣布，该专题将延后到未来的节目播出，并临时改以介绍圣母峰雪巴人的专题取代，引发内部与外界的反弹。

然而，一段长约13分钟、上头有「60分钟」节目标志的影片据报在加拿大环球电视台（Global TV）播出后，在社群平台X与Reddit疯传。

根据法新社看到的影片，标题为「CECOT内幕」（Inside Cecot），由资深记者艾芳西（Sharyn Alfonsi）担任采访，制作人为格拉纳多斯（Oriana Zill de Granados）。

美国多家媒体引述艾芳西表示，突撤报导并非编辑判断，而是政治考量。

艾芳西在给CBS工作人员的备忘录中表示：「在通过内部层层关卡的严格审查之后突然撤稿，这不是编辑判断，而是政治决定。」

CBS突撤报导引发质疑之际，正值CBS母公司派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）卷入与串流平台Netflix之间的华纳兄弟探索（Warner Bros Discovery）争夺战，该交易预料需获得美国监管机关核准。

派拉蒙今年稍早被与川普关系密切的艾里森（Ellison）家族收购。派拉蒙执行长大卫．艾里森（David Ellison）的父亲是甲骨文（Oracle）执行长赖瑞．艾里森（Larry Ellison）为全球富豪，也是川普的重要金主。

川普过去多次公开批评「60分钟」，并于2024年控告CBS，指控该节目剪辑采访民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的内容，意图影响选情。

派拉蒙执行长大卫．艾里森10月任命魏斯（Bari Weiss）为哥伦比亚广播公司新闻网总编辑后，外界即预期CBS的新闻路线可能对川普政府采取较温和立场。