瑞士联邦铸币局早于2019年12月2日便启动了罗杰·费德勒纪念币的预售。

(Swissmint)

据瑞士联邦铸币局(Swissmint)介绍，镌刻着网坛巨星罗杰·费德勒(Roger Federer)英姿的3.7万枚硬币，已于本周四(1月23日)起开售。费德勒也因此成为史上首位尚在人世便获此殊荣被印上纪念币的“大活人”。

同期开售的还有受阿尔伯特·爱因斯坦启发而设计出炉的“世界上最小的金币”，以及一种刻有欧洲野兔形象的双金属币(即用两种不同质地和颜色的金属分别制作外环和内芯，然后镶嵌到一起形成双金属嵌式硬币)。



“费德勒极可能同时享有瑞士最成功运动员、世界上最杰出的网坛名将、瑞士完美大使等多项美誉，”位于瑞士首都伯尔尼的联邦铸币局指出。



费德勒纪念币在2019年12月预售期内便迅速被抢订一空。2020年5月，联邦铸币局将另行发售4万枚非流通纪念银币和1万枚根据各异主题铸有不同图案的费德勒金币。



此次，联邦铸币局还推出了另外两款硬币：一种铭刻有爱因斯坦头像，另一款则属于由三个系列版本组成的“瑞士森林动物”(Swiss Forest Animals)全套硬币中的第二版。

爱因斯坦因相对论而闻名于世。1905年他曾受雇于伯尔尼专利局，而他的惊世之作-相对论，正是他在伯尔尼专利局担任助理鉴定员期间研究出来的。爱因斯坦在17岁那年来到瑞士，并在这里完成了自己的学业。

(Swissmint)

面值为0.25瑞郎(折合人民币约为1.8元)爱因斯坦纪念金币，直径仅为2.96毫米，重量更是轻达0.063克。这款金币上镌刻着爱因斯坦最具标志性的卖萌吐舌头形象。爱因斯坦因相对论而闻名于世。1905年他曾受雇于伯尔尼专利局，而他的惊世之作-相对论，正是他在伯尔尼专利局担任助理鉴定员期间研究出来的。爱因斯坦在17岁那年来到瑞士，并在这里完成了自己的学业。

同日发售的，还有刻着欧洲野兔形象的双金属币。这种硬币用两种不同质地和颜色的金属分别制作外环和内芯，然后镶嵌到一起形成双金属嵌式硬币。

欧洲野兔的时速可达70公里。

(Swissmint)

swissinfo.ch/ds

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram