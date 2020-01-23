瑞士联邦铸币局早于2019年12月2日便启动了罗杰·费德勒纪念币的预售。

(Swissmint)

據瑞士聯邦鑄幣局(Swissmint)介紹，鐫刻著網壇巨星羅傑·費德勒(Roger Federer)英姿的3.7萬枚硬幣，已於本週四(1月23日)起開售。費德勒也因此成為史上首位尚在人世便獲此殊榮被印上紀念幣的“大活人”。



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同期開售的還有受阿爾伯特·愛因斯坦啟發而設計出爐的“世界上最小的金幣”，以及一種刻有歐洲野兔形象的雙金屬幣(即用兩種不同質地和顏色的金屬分別製作外環和內芯，然後鑲嵌到一起形成雙金屬嵌式硬幣)。



“費德勒極可能同時享有瑞士最成功運動員、世界上最傑出的網壇名將、瑞士完美大使等多項美譽，”位於瑞士首都伯恩的聯邦鑄幣局指出。



費德勒紀念幣在2019年12月預售期內便迅速被搶訂一空。 2020年5月，聯邦鑄幣局將另行發售4萬枚非流通紀念銀幣和1萬枚根據各異主題鑄有不同圖案的費德勒金幣。



此次，聯邦鑄幣局還推出了另外兩款硬幣：一種銘刻有愛因斯坦頭像，另一款則屬於由三個系列版本組成的“瑞士森林動物”(Swiss Forest Animals)全套硬幣中的第二版。

愛因斯坦因相對論而聞名於世。 1905年他曾受僱於伯爾尼專利局，而他的驚世之作-相對論，正是他在伯恩專利局擔任助理鑑定員期間研究出來的。愛因斯坦在17歲那年來到瑞士，並在這裡完成了自己的學業。

(Swissmint)

面值為0.25瑞郎(折合人民幣約為1.8元)愛因斯坦紀念金幣，直徑僅為2.96毫米，重量更是輕達0.063克。這款金幣上鐫刻著愛因斯坦最具標誌性的賣萌吐舌頭形象。愛因斯坦因相對論而聞名於世。 1905年他曾受僱於伯恩專利局，而他的驚世之作-相對論，正是他在伯恩專利局擔任助理鑑定員期間研究出來的。愛因斯坦在17歲那年來到瑞士，並在這裡完成了自己的學業。



同日發售的，還有刻著歐洲野兔形象的雙金屬幣。這種硬幣用兩種不同質地和顏色的金屬分別製作外環和內芯，然後鑲嵌到一起形成雙金屬嵌式硬幣。

歐洲野兔的時速可達70公里。

(Swissmint)

swissinfo.ch/ds

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