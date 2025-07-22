攸关民族自豪 伊朗外长：不放弃核浓缩

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（法新社德黑兰21日电） 伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，尽管美国上个月空袭导致伊朗核设施「严重」受损，德黑兰仍无意放弃核计画，包括浓缩铀。

阿拉奇接受福斯新闻频道（Fox News）「拜尔特别报导」（Special Report with Bret Baier）节目访问时说，目前「已经停止浓缩，因为（核设施）受损情况严重且惨烈。」

但他说，「我们显然不能放弃浓缩铀，因为这是我们科学家的成就」，还说这是「民族自豪」的源头。

阿拉奇强调，未来任何核协议都必须包括浓缩铀的权利。

当被问及是否有任何浓缩铀在空袭中存留下来时，阿拉奇说他「没有详细资讯」，但伊朗原子能组织（Atomic Energy Organization）正「试图评估（空袭）对我们核材料及浓缩材料造成的确切影响」。

美国6月22日轰炸伊朗3处核设施，以支持以色列对伊朗的12天军事攻势，其中包括位于伊朗首都德黑兰南部的福尔多（Fordow）地下浓缩铀设施。

美国总统川普一再声称这次空袭成功，「彻底摧毁」了这些核设施，并抨击媒体引用情报机构较为保守的评估报告。

阿拉奇表示，伊朗核计画争议并无军事解决之道，并在接受福斯新闻访问时坦承，「是的，设施遭到破坏。它们已严重受损」。

他说：「但技术仍在，我们的核计画和浓缩计画并非从外部引进的东西，不会因为轰炸就被摧毁」。（实习编译：梅芊莛/核稿：刘文瑜）