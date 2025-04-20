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教宗方济各持续康复中 预料将出席复活主日活动

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（法新社梵蒂冈19日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）几周前还因肺炎住院、命悬一线，如今预料将出席明天在梵蒂冈举行的复活节庆祝活动，让全球天主教徒雀跃不已。

现年88岁的教宗健康状况欠佳，今年2月14日住院，在治疗38天后于3月23日出院。

复活节是基督宗教最重要的节日。教宗预计当地时间明天中午（台湾时间下午6时），在俯瞰圣伯多禄广场（Saint Peter’s Square）的阳台发表「致全城与全球」（Urbi et Orbi）文告。

教廷新闻办公室让各方知道教宗有可能会现身复活主日活动，但未实际确认他会参与其中，强调一切视教宗的健康状况而定。

他呼吸状况已有所改善，上周两次公开露面时已不再使用氧气鼻导管，但他发声仍然微弱。

他可能会将复活节讲道的宣读交由他人负责，这篇讲道通常会反映全球冲突与危机。

今年是方济各2013年成为全球14亿天主教徒的精神领袖以来，首次缺席了绝大多数的圣周活动，包括昨天在罗马竞技场的「十字苦路」仪式和今天在圣伯多禄大教堂（Saint Peter’s Basilica）举行的复活节守夜仪式，并将这些职责交给红衣主教代为执行。

尽管如此，他今天还是在圣伯多禄短暂露面，向来访者问好。

约300名红衣主教、主教和神父明天将出席圣伯多禄广场的复活节弥撒，纪念耶稣基督的复活，广场将布满成千上万的花卉。

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