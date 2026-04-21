教宗良十四世抵达赤道几内亚 非洲行最后一站

afp_tickers

3 分钟

（法新社赤道几内亚马拉波21日电） 天主教教宗良十四世今天搭乘专机从安哥拉前往赤道几内亚，展开非洲访问行程的最后一站。

良十四世（Leo XIV）近来频频为人权发声，其言行在非洲最封闭国家之一的赤道几内亚受到密切关注。这个中部非洲国家自1979年以来，便一直由现年83岁的恩格玛（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）统治，他是目前全球在位时间最长的非君主制国家元首。

出生于美国的教宗良十四世走下专机后，在军乐队演奏的乐声中与恩格玛总统共同走过红地毯。现场数百名信徒高唱圣歌、吹响巫巫兹拉（vuvuzelas），许多人身上穿着印有教宗肖像的T恤。

55岁的信徒索菲娜（Ana-Marie Sofina）告诉法新社：「教宗访问赤道几内亚是恩典与巨大的祝福，我希望教宗能特别为年轻人祈祷。」

教宗良十四世今天在专机上缅怀逝世1周年的教宗方济各（Pope Francis），感念这位首位来自美洲的教宗「以其见证和话语」为教会留下了许多遗产。

良十四世是继若望保禄二世（John Paul II）40年前访问赤道几内亚后，第2位踏上该国土地的教宗。赤道几内亚人口约200万人，石油资源丰富，受西班牙殖民历史影响，人口约8成为天主教徒。

目前在赤道几内亚首都马拉波街头，教宗的巨幅画像与欢迎横幅随处可见，梵蒂冈与赤道几内亚的国旗并列。

马拉波居民劳尔（Juan Raul）向法新社表示，他认为这次教宗来访是团结国家的契机，能带来「灵性的改变」并激发民众参与弥撒的热情。

但也有人担心教宗来访花费将由全民买单。反对党「社会民主联盟」（CPDS）党魁翁多（Andres Esono Ondo）忧心，此行可能导致被迫承担「经济损失」的民众更加痛苦，他相信「这绝非教宗本意」。