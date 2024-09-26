瑞士高层教育官员不赞成学生在校使用手机

年轻人是否正在丧失相互交谈的能力？ Keystone-SDA

瑞士各州教育部长理事会主席西尔维娅·施泰纳(Silvia Steiner)日前在接受采访时表示，智能手机已导致在校学生人际沟通能力整体下降。

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尽管如此，施泰纳在本周三(9月25日)接受瑞士德语纸媒《每日导报》(Tages-Anzeiger)采访时称，她并不认为当前有必要由政客来自上而下地实施校园“全面手机禁令”。

她表示，瑞士绝大多数学校已经对手机的使用制定了明确规定，学校也必须在该议题上自行做出决定。不过，她个人认为学生没有必要在课堂或校园内使用手机。

在瑞士，禁止学生在校使用手机的规定已在多个地区付诸实施。在阿尔高州的维伦洛斯市(Würenlos)，整个校园范围内不得使用智能手机的“全面禁令”早已实施多年。在苏黎世，已相继有两名持右翼立场的州议会议员提出了这一问题，期冀引起各方关注。

与此同时，位于格劳宾登州库尔市(Chur)的州立学校则为学生提供了诸如乒乓球、桌上足球、阅读角和钢琴等其他“替代品”，希望借此转移学生们对智能手机的兴趣。就在本月早些时候，该校校长Philippe Benguerel在接受瑞士新闻通讯社Keystone-SDA采访时介绍称，这么做的目的，是鼓励学生更多地参与社交活动。