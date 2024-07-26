留学生推动瑞士博士人数的激增

来自瑞士法语区几所大学的一份报告显示，瑞士博士生的人数在稳步增长。过去30年来他们的人数翻了一番，这主要是因为国际学生的加入。
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来自瑞士法语区几所大学的一份报告显示，瑞士博士生的人数在稳步增长。过去30年来他们的人数翻了一番，这主要是因为国际学生的加入。
根据瑞士西部大学会议(CUSO)的年度报告，去年瑞士各大学在物理学、计算机科学、性别研究、法律和艺术史等领域的博士生总人数达2.12万人，是30年前的两倍。
博士生人数的增加完全是因为招收了留学生。该会议秘书长丹尼斯·比约特(Denis Billotte)指出，不同领域的外国博士生比例差异非常大。机械工程(约80%)与自然科学(逾70%)均为受影响最大的领域。
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研究机会更广阔
瑞士对这些学生具有如此魅力，是由于其高质量的教育、优厚的薪资和工作条件，以及位于欧洲中心的地理位置。
比约特周二(7月24日)告诉瑞士法语区公共电台RTS：“与欧洲体系和资金的关联，以及加入科研网络的机会，对那些来瑞士攻读博士学位的人(如来自中国或印度的留学生)具有很大的吸引力。”
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瑞士女博士越来越多
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一名瑞士模特在泰国曼谷遇害。警方怀疑这名24岁女子在该市东南角自己的家中被其丈夫用刀捅死。
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今年上半年瑞士公寓房价格上涨
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瑞士全国在职员工2023年的工作时间比上一年略有增长，平均每周的工作时间增加了0.2%。
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苏黎世科研人员发现癌症的核心驱动因素
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苏黎世大学的科研团队已辨认出一种将细胞转化为侵袭性肿瘤细胞的信号通路。
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最富有瑞士人：财富大多是继承来的
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一项调研发现，在最富有的瑞士公民当中，只有很少数是靠白手起家。
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2025年欧洲歌唱大赛预计在巴塞尔或日内瓦举行
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瑞士广播电视集团(the Swiss Broadcasting Corporation, SBC)于7月19日宣布，巴塞尔和日内瓦击败苏黎世和伯尔尼，入围2025年5月欧洲歌唱大赛主办城市候选名单。
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日本金龟子的蔓延引致巴塞尔禁止给草坪浇水
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巴塞尔城市半州有关部门7月19日通告，他们已将虫害防治区扩大到该州三分之一的面积，同时对这些区域制定了严格的指导方针。
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恶劣天气迫使瑞士多条徒步路线关闭
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据瑞士公共广播电台RTS报道，由于天气恶劣，今年夏天瑞士约有620条徒步路线仍处于关闭状态，其中瓦莱州(Valais)受到的影响尤为严重。
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美国和英国是国际学生最热衷的留学目的国。相比之下，瑞士的学费相对较低，这会帮助其吸纳更多的海外生源吗？
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