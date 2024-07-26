留学生推动瑞士博士人数的激增

苏黎世附近迪本多夫(Dübendorf)瑞士联邦水科学和技术研究所(Eawag)里的一名科研人员。 Keystone/Gaetan Bally

来自瑞士法语区几所大学的一份报告显示，瑞士博士生的人数在稳步增长。过去30年来他们的人数翻了一番，这主要是因为国际学生的加入。

2 分钟

RTS 其他1种语言 English en Surge in PhDs in Switzerland driven by international students 原版 更多阅览 Surge in PhDs in Switzerland driven by international students

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

来自瑞士法语区几所大学的一份报告显示，瑞士博士生的人数在稳步增长。过去30年来他们的人数翻了一番，这主要是因为国际学生的加入。

根据瑞士西部大学会议(CUSO)的年度报告，去年瑞士各大学在物理学、计算机科学、性别研究、法律和艺术史等领域的博士生总人数达2.12万人，是30年前的两倍。

博士生人数的增加完全是因为招收了留学生。该会议秘书长丹尼斯·比约特(Denis Billotte)指出，不同领域的外国博士生比例差异非常大。机械工程(约80%)与自然科学(逾70%)均为受影响最大的领域。

相关内容

相关内容 外国大学生留瑞就业不再难？ 此内容发布于 在留学瑞士的非欧盟国籍学生中，只有很小比例的人毕业后留在瑞士工作。瑞士当前正在面临创纪录的劳动力短缺问题，危机当头，联邦议会为鼓励外国学生融入本国劳动力市场迈出了第一步。 更多阅览 外国大学生留瑞就业不再难？

研究机会更广阔

瑞士对这些学生具有如此魅力，是由于其高质量的教育、优厚的薪资和工作条件，以及位于欧洲中心的地理位置。

比约特周二(7月24日)告诉瑞士法语区公共电台RTS：“与欧洲体系和资金的关联，以及加入科研网络的机会，对那些来瑞士攻读博士学位的人(如来自中国或印度的留学生)具有很大的吸引力。”

相关内容

相关内容 瑞士女博士越来越多 此内容发布于 瑞士就攻读博士学位而言，女性正在赶上男性的脚步，正如女性在攻读学士与硕士学位上的进步。 更多阅览 瑞士女博士越来越多

瑞士的博士生人数保持稳定但居高不下。在瑞士，3%的人口拥有博士学位，相比之下，经济合作与发展组织(OECD)成员国的平均比例为1%。