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留学生推动瑞士博士人数的激增

苏黎世附近迪本多夫(Dübendorf)瑞士联邦水科学和技术研究所(Eawag)里的一名科研人员。
苏黎世附近迪本多夫(Dübendorf)瑞士联邦水科学和技术研究所(Eawag)里的一名科研人员。 Keystone/Gaetan Bally

来自瑞士法语区几所大学的一份报告显示，瑞士博士生的人数在稳步增长。过去30年来他们的人数翻了一番，这主要是因为国际学生的加入。

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来自瑞士法语区几所大学的一份报告显示，瑞士博士生的人数在稳步增长。过去30年来他们的人数翻了一番，这主要是因为国际学生的加入。

根据瑞士西部大学会议(CUSO)的年度报告，去年瑞士各大学在物理学、计算机科学、性别研究、法律和艺术史等领域的博士生总人数达2.12万人，是30年前的两倍。

博士生人数的增加完全是因为招收了留学生。该会议秘书长丹尼斯·比约特(Denis Billotte)指出，不同领域的外国博士生比例差异非常大。机械工程(约80%)与自然科学(逾70%)均为受影响最大的领域。

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研究机会更广阔

瑞士对这些学生具有如此魅力，是由于其高质量的教育、优厚的薪资和工作条件，以及位于欧洲中心的地理位置。

比约特周二(7月24日)告诉瑞士法语区公共电台RTS：“与欧洲体系和资金的关联，以及加入科研网络的机会，对那些来瑞士攻读博士学位的人(如来自中国或印度的留学生)具有很大的吸引力。”

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尼莫，2024年欧洲歌唱大赛冠军。

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