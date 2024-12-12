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数位平台享新闻流量 澳洲拟课税强制付费

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（法新社雪梨12日电） 澳洲政府今天宣布，拟强制Meta和谷歌（Google）等科技巨擘为在其平台分享的新闻付费。如果这些公司拒绝自行与当地媒体达成相关协议，坎培拉当局扬言将予以课税。 法新社报导，网路吸走珍贵的广告收益，全球传统媒体陷入生存苦战。由于分享文章带动平台流量，澳洲政府希望科技巨头给予当地媒体补偿。 澳洲通讯部长罗兰德（Michelle Rowland）告诉记者：「近年来，数位平台快速成长已颠覆澳洲媒体生态，且可能危害促进公益的新闻工作发展。」

罗兰德提到数位平台善尽本分的重要性，并强调平台应支持民众获得高品质新闻，这些报导不仅提供资讯，也「强化我们的民主」。

在澳洲年营收超过1亿6000万美元（约新台币52亿元）的社群媒体平台将被课税，税额待定，而税收将用于支付新闻费用。

不过，如果平台业者自愿与澳洲媒体达成商业协议，可享部分或全额免税。

澳洲政府指出，谷歌、脸书（Facebook）和TikTok的母公司都会是课税对象，这项新规将于明年生效。

至于美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）的社群媒体X平台，根据澳洲官员，由于X在当地营收相当低，或许可逃过一劫。

在2021年，谷歌和脸书母公司Meta与澳洲媒体达成一系列协议，金额合计达1亿6000万美元。 然而Meta表示，不会续签将于明年3月到期的协议，并称新闻占其平台流量的比例微不足道。

Meta发言人今天还说，澳洲是在「向某个产业收费以补贴另一个产业」。

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