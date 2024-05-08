三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视

瑞士有相当一部分人感觉自己受到歧视。 KEYSTONE

2016年至2022年间，有将近三分之一的人认为自己遭遇过歧视。歧视最常以言语和心理暴力的形式出现。

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瑞士联邦统计局(FSO)发布了一项最新的调查。结果显示，去年瑞士大多数受害者是因其国籍、语言、性别或出身方面的不利因素而遭遇歧视。

根据“2023年瑞士的歧视和种族主义”调查结果，歧视主要表现为心理和言语暴力。超过40%的受歧视者经历了边缘化、忽视或者嘲笑。大约三分之一的人表示，他们遭受过言语暴力、侮辱和威胁，或者欺凌和影射。

调查显示，近一半的受害者认为，由于这种歧视，他们对社会缺乏归属感。此外，40%的人经历了人际关系恶化，三分之一的人会因此对特定的地方或情境予以回避。五分之一的受害者表示，他们的健康状况受到了影响。