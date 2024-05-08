三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视

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中国大使表示，乌克兰和平峰会应有俄罗斯参与
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中国驻俄罗斯大使张汉晖于周二(5月7日)接受俄罗斯国家新闻通讯社(RIA)采访时表示，中方支持召开各方平等参与的乌克兰战争和平会议。
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瑞士蜂群数量在增加，养蜂者人数却在减少
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最新数据显示，过去十年当中每年蜜蜂数量的损失尽管仍居高不下，但瑞士养殖的蜂群总数却有所增加。然而养蜂者的数量却在逐年递减。
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瑞士军刀出新款-应对全球刀具限制
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维氏公司(Victorinox)正在开发一款不带刀刃的小折刀。该公司首席执行官卡尔·埃森纳(Carl Elsener)在一次采访中表示，世界暴力事件增多导致对刀具的管制日渐严格，这一形势促使该瑞士公司重新思考。
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乌里·斯特克的财产被捐献给伯尔尼阿尔卑斯博物馆
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瑞士登山家乌里·斯特克(Ueli Steck)曾创下过多个纪录，在他去世七年之后，他的财产将捐献给伯尔尼的瑞士阿尔卑斯博物馆(Alpine Museum of Switzerland)。
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尽管国际排名有所提高，瑞士新闻自由实则在恶化
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根据“无国界记者”组织(Reporters Without Borders)的数据，瑞士目前是全球对新闻自由保护最好的十个国家之一。今年瑞士在这个排名榜上的位置从去年的第12位上升到第9位。
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瑞士开发的机器人能像羚羊一样跳跃
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一种配有人工智能的新型四足机器人能够灵活地改变自己的步态。由洛桑联邦理工学院(EPFL)开发的这种机器人可依据情况在行走、小跑和跳跃之间切换，以尽量避免摔倒。
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“爱生活”：瑞士发起针对性传染病的新宣传攻势
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根据一项调研，对梅毒、淋病或衣原体感染等性传染病有了解的人在瑞士人口中占比还不到一半。而联邦政府“爱生活”(Love Life)新宣传攻势就是为了提高预防意识。
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瑞士人的运动品消费达到21.7亿瑞郎
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去年瑞士居民用于购置体育用品的总支出达到21.7亿瑞郎(约合人民币170.6亿元)。不过据瑞士体育用品专业机构Swisspo透露，这个总额比前一年降低了1.5%。
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瑞士人工资虽涨，增长却被通胀放慢
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尽管去年瑞士的薪资有所增长，可物价的提高却抵消了涨薪的好处。
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瑞士囚犯人数一年增加了7%
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尽管2024年1月囚犯人数出现增加，但各监狱的可关押囚犯人数上限与上年相比仍保持稳定，为7251人。因此瑞士全国监狱的占用率增加了5%以上。
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