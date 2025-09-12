中瑞携手打造沉浸式宇宙艺术展

“宇宙考古：时空探索”展览的观众。 Elisa Tirabassi

今年是中瑞建交75周年，两国正携手举办一系列文化旅游活动共庆周年。中国国家博物馆正在举办一场科学与艺术交融的展览。依托中瑞两国专业力量，抽象的宇宙数据被转化为可以触摸、可以感知的艺术作品。当全球都在关注人类如何探索宇宙时，这样一场跨越国界的展览，能给我们带来哪些全新的思考？

想象一下，只需手指轻轻一划，就能穿越十亿光年的星河；抬眼之间，仿佛置身环绕地球的太空垃圾密网；耳畔响起的，是卫星在轨采集数据谱写出的宇宙乐章。

这一切都能在“宇宙考古：时空探索”展览中实现。这场由中瑞两国联合策划的展览，正在位于北京天安门广场东侧的中国国家博物馆中举办。

此次展览由中国国家博物馆与瑞士联邦洛桑理工学院(EPFL)合作呈现，并得到清华大学天文学系和美术学院的大力支持。

“宇宙考古：时空探索”展览信息 中瑞建交75周年之际，由中国国家博物馆、瑞士驻华大使馆、瑞士洛桑联邦理工学院主办，清华大学天文系、清华大学美术学院协办的“宇宙考古：时空探索”展览，2025年7月2日在中国国家博物馆大厅举行开幕式。 展览分为“仪器和技术：绘制宇宙”“大数据的星空”“可持续的太空”“未来：行星之旅”四个部分，融科学探索和艺术诠释为一体，将宇宙中真实、分散、抽象的数据，通过数字装置、互动体验、动态雕塑和前瞻性设计等多种形式呈现出来。这些展品既包含对人类与地球和宇宙关系的思考，又有对宇宙数据和图像的可视化研究，还有对太空污染治理以及对未来人类太空生存的探索，展示出当代科学研究跨国界、跨学科高度协作的丰硕成果，又从不同维度构建了人类探索宇宙的历史叙事。 展览位于中国国家博物馆北8展厅，展期三个月。

宇宙数据化作触手可及的艺术

走进展厅，观众瞬间被带入一场穿越宇宙历史的互动式沉浸之旅。那些天体如同宇宙的化石，保留着宇宙形成之初的独特数据。

所谓“宇宙考古”，就是通过观测和研究这些“遗迹”-最古老的天体与结构-来追溯宇宙的演化历程，从而绘制出一部属于宇宙的“编年史”。

“我们在策展过程中，将抽象的数据集转化成可视化的形式，为人们提供观察宇宙的新视角，”展览策展人莎拉·肯德丁(Sarah Kenderdine)。作为瑞士联邦洛桑理工学院的教授，她因在“计算博物馆学”领域的开创性工作而享誉全球。这一领域将人工智能与科学数据结合，拓展了博物馆的新边界。

肯德丁指出，本次展览的核心理念源自人类古老而迷人的宇宙测绘传统-用各种仪器绘制星图。数千年来，人类积累了海量信息与知识。“这些数据非常抽象，难以具象化，”她补充说，“展览的意义就在于将其具象化，让公众走进其中进行探索。”

瑞士艺术家帕斯卡尔·贝特克斯(Pascal Bettex)创作的星图雕塑中的行星细节。 Elisa Tirabassi

展览由八组展品构成，分为四个部分：“仪器和技术：绘制宇宙”、“大数据的星空”、“可持续的太空”以及“未来：行星之”。观众可在互动式数字装置、动态雕塑与概念设计作品间自由穿行。

开幕当日，观展人群兴致盎然、惊叹连连。从事博物馆工作的张女士感叹道：“你可以通过触摸那个遥控器，然后看到每个国家在某个年代产生的太空垃圾。”

律师魏女士则惊叹于展览将历史遗存翻译成了现代语言：“活动结合了艺术、历史，还有天文学的一些知识，我们来了之后感觉还是比较有启发的，下次可能还会带着孩子一起过来！”

中国发挥关键作用

该展览三年前首度亮相于瑞士洛桑联邦理工学院，随后巡展至中国：先是在上海天文馆展出，继而在广东科学中心展出，如今第四站来到北京。

策展人肯德丁解释道，中国在这次展览中发挥了关键作用。 她指出，西方人更偏向于用说教式的方式来呈现，而中国人的表达则更富诗意。

南宋《天文图》碑(中国国家博物馆藏)。 Elisa Tirabassi

“这场展览蕴含着绝妙的诗意，这是中国艺术家带来的重要贡献。当展览来到上海时，我们很自然地想到要邀请中国艺术家加入。这不仅因为中国在科学和天体物理领域占据重要地位，也因为中国的航天产业和设计行业同样实力非凡。”

这位策展人还表示：“清华大学及其美术学院在未来构想方面贡献突出。畅想人类如何在火星上生活、如何前往未来的空间站，这是人类走出地球的关键一步。而中国人又在材料运用、制造工艺和计算机图像领域技艺超群，这些难得的本领，未来定会派上大用场。”

本次展览的核心目标之一，是从不同维度构建人类探索宇宙的历史叙事。

中国对宇宙的探索可谓源远流长。最早的天文记录就刻在甲骨上。展览展品中包括南宋《天文图》碑。整块石碑分为上下两部分：上部是一幅绘有1’434颗星辰的星图，下部则记载着关于天体运行、四季更替及历法推算的理论阐释。

这件非凡作品被认为比同时期(1’127年)的欧洲星图更为系统完整。现代天文学家通过计算机比对分析发现，碑刻上所绘星辰的位置，与当代星表的结果竟然高度吻合。

《宇宙碰撞》，由瑞士洛桑联邦理工学院实验博物馆学实验室(eM+)打造的互动装置。 Elisa Tirabassi

深化中瑞合作

这场展览之所以能圆满成功，关键在于瑞士洛桑联邦理工学院实验博物馆学实验室(eM+)和天体物理实验室(LASTRO)与中国高校及科研机构的直接合作。

清华大学美术学院教授、展览联合策展人师丹青表示：“清华大学，尤其是以美术学院为主，做了很多这种基于太空的艺术科技交叉的作品，古代、当代与未来等概念在此交汇融合。”

就职于北京大学一位参观者表示：“这次是非常有难得的一个机会，能够看到中国国家博物馆和瑞士大使馆以及清华大学相互合作，做一个科技相关的对于未来、对于宇宙的一个考古学的内容。然后最后想来看一下大家对于宇宙的过去、现在以及未来有什么样的新的思考。能看到两地的两所大学-瑞士洛桑联邦理工学院和清华大学-不同的学生以及老师们做的各种各样的项目，我觉得特别好。”

瑞士洛桑联邦理工学院实验博物馆学实验室(eM+)研发的平方公里阵列射电望远镜(SKA)模拟装置。 Elisa Tirabassi

新冠疫情期间，中瑞两国往来受阻，两国关系发展一度放缓，目前虽未完全恢复至以往水平，但双方都希望能进一步加强合作。

瑞士驻华大使尤尔格·布里(Jürg Burri)在展览开幕式上表示：“我们希望能建立新的联系，期待未来开展更多合作。”

大使还表示：“在瑞士，文化和科学发展往往是自下而上推动的。艺术家、高校、科研人员乃至私营企业往往是变革的推动者。通过汇聚艺术家与科学家，助力他们在中国的项目落地，我们期待建立更广泛的联系，推动未来合作深化。”

(编辑：Daniele Mariani & Eduardo Simantob，编译自意大利语：瑞士资讯中文部/gj)