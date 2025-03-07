手握闪亮羽毛笔写作的瑞士画家

《五点钟》，菲利克斯·瓦洛东(Félix Vallotton)绘于1898年。 Peter Schälchli

菲利克斯·瓦洛东(Félix Vallotton)是瑞士最著名的艺术大家之一。今年，在他逝世100周年之际，瑞士多个城市计划出版相关书籍并举办展览。与其闻名于世的绘画作品相反，瓦洛东的小说和戏剧鲜为人知。让我们来全方位回顾这位瑞士非凡人物的一生。

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菲利克斯·瓦洛东是巴黎最耀眼的先锋派艺术家。尽管生长在瑞士，但他身上没有丝毫的中立低调。在他的作品中，一切都闪烁着耀眼的光芒：斑斓的色彩(风景)、感官的升华(裸体)和澎湃的情感(私密场景)。瓦洛东1865年出生于瑞士洛桑一个资产阶级新教家庭，后离开家乡定居巴黎。他的整个职业生涯都在巴黎度过，直到1925年逝世。

瓦洛东16岁赴法。他在《20岁自画像》中的坚定神情透出无畏和勇气。这幅画具有预见性：在19世纪末竞争激烈的巴黎，前卫艺术家们都在努力争取认可，瓦洛东的眼神已经显露出他对成功的渴望。

《20岁自画像》，瓦洛东绘于1885年。 Nora Rupp, Musée Cantonal Des Beaux-Arts De LausanneMusée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

瓦洛东的艺术天赋很早就受到关注。他先是在朱利安学院(Académie Julian，法国巴黎一所艺术学校)求学。在老师的鼓励下，他进入了法兰西艺术学院(l’Académie des beaux-arts)，并在那里取得了优异的成绩，结交了“纳比 ”派(Nabi)的画家朋友，并成为其中一员。

功成名就

时间流逝。瓦洛东也功成名遂。1923 年，他画了最后一幅《自画像》(他一生共画了八幅)，画中他手拿调色板，一脸思索的神情。他是在回顾自己充实的艺术人生吗？两年后，他与世长辞。

瓦洛东的全部绘画作品都绘制于这两幅自画像之间。除此之外，他还创作了无数木刻、杂志和书籍插图以及新闻素描。他有收藏记录的绘画作品达到1704幅，其中300幅被收藏在世界各地的博物馆中，177幅收藏在瑞士23家博物馆中。光是这些数字就充分说明了瓦洛东的多产和才华，今年是他逝世100周年。瑞士全国各地的主要文化机构都在向他表示敬意。

沃韦的耶尼施博物馆、温特图尔艺术博物馆、阿斯科纳圣马特诺城堡博物馆和洛桑州立美术博物馆均计划举办相关展览，以各自的方式呈现瓦洛东艺术的方方面面。

知名度的提升

“如果说油画很快让瓦洛东在法国声名鹊起，版画则让他获得了国际认可。他以黑白版画的形式创造了一种新的艺术形式，并将其运用到自己的新闻绘画和插图中。他收到了来自英国、德国和美国报纸的求画函，”洛桑瓦洛东基金会会长卡蒂娅·波莱蒂(Katia Poletti)介绍道。

《现代海报》(L’Affichage moderne》，为《集会》(Les Rassemblements)一书绘制的插图，1896年。 Nora Rupp, Musée Cantonal Des Beaux-Arts De LausanneMusée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

瓦洛东的名气从来无需置疑。但在过去十五年里，他的知名度再攀一个高峰。“随着在世界各大城市重要展览的举办，世人对他的欣赏也在不断增加。这次“瓦洛东热”始于2013年在巴黎大皇宫举办的回顾展。波莱蒂介绍道，那次展览的主题是“冰下之火”(Le feu sous la glace)，正如瓦洛东多面的个性，他的作品也“忽冷忽热”，刺激着公众的感官，绝不会让他们恹恹欲睡。

名造纽约大都市

2019年，瓦洛东的作品在伦敦皇家艺术学院展出，同年又在纽约大都会艺术博物馆展出，这进一步提升了艺术家的声誉。波莱蒂感叹道：“当看到第五大道上飘扬着一面15米长的旗帜宣告瓦洛东开展时，我的心潮无比澎湃！”

瓦洛东与阿尔贝托·贾科梅蒂同为世界上最著名的瑞士艺术家。其名气甚至超越费迪南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)和阿尔伯特·安克(Albert Anker)。

波莱蒂解释道：“国际艺术界将瓦洛东归于抽象表达的先知纳比派；而霍德勒和安克两位伯尔尼画家的形象则与瑞士身份紧密相连。他们是’瑞士偶像’。霍德勒画过瑞士传奇英雄威廉·泰尔，也画过许多瑞士风景。在很长一段时间里，他的画作《收割者》(Le faucheur)被印制在100瑞郎纸币上。”

永恒的艺术家

洛桑州立美术馆首席策展人凯瑟琳·勒普多(Catherine Lepdor)也有同感。“安克把伯尔尼阿奈特村(Anet)村民劳作升华再现于油画作品中。他和霍德勒无疑都是伟大的画家，但却不如瓦洛东那样具有普遍性。艺术市场就是一个很好的指标，瓦洛东的作品在艺术市场上的售价不断攀升”。

《懒人》(La Paresse)，1896年木刻版画。 Nora Rupp, Musée Cantonal Des Beaux-Arts De LausanneMusée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

“永恒的瓦洛东(Vallotton Forever)”-洛桑州立美术馆将于10月举办的大型回顾展以此为名。作为今年的重头展览，该展汇集了洛桑艺术大家约200件作品，并配有丰富的活动。

瓦洛东是永恒的吗？”是的，你可以把这次回顾展的标题理解为对他‘爱的宣言’。”勒普多表示。瓦洛东生前就让艺术界为之心动。时至今日，他的作品仍然感动着艺术界、文学界和电影界。苏黎世知名作家马丁·苏特(Martin Suter)的小说《最后的温菲尔德家人》(Le dernier des Weynfeldt)就是一个很好的例证。

文学之笔

苏特的这部发表于2000年初的小说初现已被搬上荧屏。该片讲述的是一幅瓦洛东作品的仿制画《蝾螈前的裸女》 (Femme nue devant une salamandre)被拍卖的故事。洛桑画家瓦洛东激发作家灵感并不稀奇，因为他本人也是小说家和剧作家-尽管很少有人知道他的这一面。

瓦洛东曾创作三部长篇小说，均在死后得以出版：《谋杀人生》(La vie meurtrière)、《赛普里安-莫鲁斯的叹息》(Les soupirs de Cyprien Morus)和《科尔贝豪特》(Corbehaut)。瓦洛东还写有六部迄今尚未发表的剧本。所有这些作品将被汇编成一本1200页的书，由Zoé(日内瓦)出版社于10月出版。洛桑大学教授丹尼尔·马盖蒂(Daniel Maggetti)负责该书的出版工作。

他分析道：”瓦洛东的绘画作品以讽刺的视角审视十九世纪末的资产阶级圈子。他的戏剧也针对这个圈子极具讽刺。具体说，他的作品映射着当时的时代背景，对家庭、婚姻生活和制度整体上持批判态度。”瓦洛东的巴黎友人中也有剧作家。“可能是他们把瓦洛东吸引到了戏剧创作上来。需要说明的一点是，瓦洛东当时正囊中羞涩，“马盖蒂总结道，”是不是希望舞台能给自己带来快速的经济回报？毫无疑问，是的。”

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/xy)