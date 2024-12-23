瑞士建筑大师勒·柯布西耶在突尼斯不为人知的海边别墅

贝泽别墅位于迦太基海岸。按照勒·柯布西耶自己典型的 “多米诺房”的原则建造。 FLC/Rights Reserved

20世纪30年代初，瑞法双国籍建筑师勒·柯布西耶在突尼斯进行了一个大胆的尝试，修建了贝泽(Baizeau)别墅。这幢建筑与传统建筑截然不同：集对自由的向往、对过去的冲破以及对独特之美的追求于一身。现在，这座建筑被突尼斯安全警察征用。

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吕西安·拜佐(Lucien Baizeau，1874-1955年)是突尼斯的一名法国殖民者和建筑商，1928年，他找到了著名的瑞、法双国籍建筑师勒·柯布西耶和他的合伙人兼堂兄皮埃尔·让内雷(Pierre Jeanneret)。委任他们在突尼斯迦太基小城的一座小山丘上建造一座避暑别墅。

贝泽第一次接触到勒·柯布西耶的作品，是在1927年德国建筑协会在斯图加特举办的一次展览上。这次展览汇集了艺术家、建筑师、设计师和工业家的作品，是包豪斯(Bauhaus-Bewegung)运动的预热活动。

勒·柯布西耶(Le Corbusier)在完成该项目时的年代。 Imagno / Austrian Archives (S)

一年后，他给勒·柯布西耶寄去了一份合同和未来别墅的详细图纸。他设想建造一座适合地中海环境，能够抵御烈日和热风侵袭的现代别墅。

就这样，勒·柯布西耶在非洲的唯一一座建筑-贝泽别墅-在这位明星建筑师未亲身到场的情况下，有了故事的开头。

通过信件展开设计

1928年-1930年间，勒·柯布西耶通过通信方式向贝泽提供了四份建筑草图，但都被贝泽否定了，因为无法满足他的愿望。

该别墅于1930年竣工，为配合地处海岸线、有着无敌海景的特色，建成的别墅在原设计图的基础上做了一些改动。别墅内外的用色都是勒·柯布西耶特有的纯粹主义色调：蓝色、浅灰色、深琥珀色、粉红色、绿色和中灰色。

1928年至1930年间，勒·柯布西耶在未到现场的情况下提出了四项设计方案，其中第一项方案因几乎未考虑房主贝泽的意愿而被否决。 © Fondation Le Corbusier

按照勒·柯布西耶的“多米诺房”(Maison Dom-Ino)原则及他的“新建筑五点要点”，贝泽别墅采用开放式设计，三面设有叠落式露台，相互掩映遮挡阳光。外墙独立挺立，与主体建筑互不相连。勒·柯布西耶以这样的思路设计了开放式楼层，尽可能多地纳入自然光，同时也保证了房主的私密空间。

“Dom-Ino”是一个新词，源自拉丁语domus(房屋)和多米诺骨牌游戏的名称-指的是房屋的结构可以像多米诺骨牌一样整齐排列。除了突尼斯这幢别墅外，还有法国的萨沃耶别墅(Villa Savoye)也遵循勒多米诺房原则。

勒·柯布西耶还为别墅设计了自然通风系统。空气从底层均匀地流向屋顶，贯穿所有相互连接的房间。

突尼斯建筑师亚姆尔·拉穆罗姆(Jamal Lamloum)说贝泽别墅是“两种想法的结晶”。“吕西安·贝泽的心愿是建造一座符合自己的想象和心愿的房子；而勒·柯布西耶则是从意义和空间上消除边界感。”

铁丝网保护

1947年，贝泽家族离开了位于突尼斯市中心的家，迁入这座别墅里定居。后来随着突尼斯的独立，1961年这座别墅被收归国有，并与邻近的总统府归为一体。贝泽家族则离开突尼斯前往法国。

据法国《世界报》的一篇文章报道，贝泽别墅后来被用作突尼斯秘密警察的档案馆，从此不再对外开放。

尽管这座别墅具有重要的历史和美学价值，但却不允许参观或拍照。只有建筑师或科学家被允许以个人身份前来参观，其他人就连外部参观的机会都很难得到。

出于对勒·柯布西耶在建筑业做出的创新贡献的认可，联合国教科文组织于2016年将他的17项建筑作品列为世界遗产，但贝泽别墅并不在其中。

如今，别墅被遮掩在茂密的丛林之后，并用铁丝网加以保护。在前往附近的迦太基大学商学院的路上，可以透过树丛瞥见别墅的一角。但是，可惜商学院的大学生们根本就不知道，在他们上课的地方，几步开外就是一座知名的历史建筑。

“贝泽别墅必须重见光明“

今年，一个名为“32Bis“的文化展览通过一场特览又让这座别墅回到了公众的视野。别墅本身依然不对外开放，但这次展览提供了一个难得的机会，让人们以其他的方式来探秘这座建筑。

突尼斯建筑师罗雅·曼索(Roeya Mansour)在参观展览时激动地说：”我未曾想过，在有生之年能在突尼斯看到大师勒·柯布西耶的建筑。”

展览从2024年1月15日持续到5月15日，其中包括一系列围绕当代集体住房以及勒·柯布西耶遗产的讲座和活动，还有一个关于贝泽别墅的报道和相关大量文件和图片。

以前 下一个 1928年至1930年间，勒·柯布西耶在未到现场的情况下提出了四项设计方案。 © Fondation Le Corbusier 贝泽别墅的视野，摄于2015年 © FLC/Thomas Bilanges 从二楼露台望向海面，摄于1940-1950年。 © FLC/Thomas Bilanges 另一个角度 © FLC 贝泽别墅设计草图 © Fondation Le Corbusier 人工智能合成的贝泽别墅。 swissinfo.ch 图片1

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即将从商学院毕业的Melliti*说：”这里有一座历史建筑，但你却看不到它-这就很特别。这位大学生认为目前人们显示出的对别墅的兴趣是积极的。对她来说，贝泽别墅是“突尼斯文化遗产的一部分，需要加以保护”。

展览展出了与这座位于迦太基高档社区的别墅有关的一些文件和档案资料，包括屋主与建筑师之间的通信。大部分文件由巴黎勒·柯布西耶基金会提供，其中包括贝泽家族后人和亲戚的音频资料以及相册，里面有一家人吃饭、喝咖啡或孩子们玩耍的照片。

此外，还展出了法国摄影师托马斯·贝尔霍姆(Thomas Belhom)于2015年拍摄的贝泽别墅最新外景照片。这些照片将留在人们的记忆中，因为此前还没有这座别墅外观的照片，就算有也是从很远的地方拍摄的。

展览组织者还将贝泽和勒·柯布西耶的档案资料与人工智能相结合，以虚拟方式让贝泽别墅重现生机。

建筑师拉穆罗姆认为，贝泽别墅绝对应该被用作建筑资源和文化旅游的主题。离这里不远处就是突尼斯湾的旅游胜地西迪布赛义德(Sidi Bou Said)海滨。他希望：”贝泽别墅能重见光明，在阳光下熠熠生辉！”

*编辑部应这名学生要求，仅使用姓氏。

(编辑：Virginie Mangin/gw，编译自德文：杨煦冬/gj)