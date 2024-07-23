2025年欧洲歌唱大赛预计在巴塞尔或日内瓦举行

尼莫，2024年欧洲歌唱大赛冠军。 Keystone / Walter Bieri

瑞士广播电视集团(the Swiss Broadcasting Corporation, SBC)于7月19日宣布，巴塞尔和日内瓦击败苏黎世和伯尔尼，入围2025年5月欧洲歌唱大赛主办城市候选名单。

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据瑞士资讯swissinfo.ch母公司瑞士广播电视集团介绍，两座入围城市的评选标准涉及方方面面，包括：场地概念、公共交通网络、可持续性、酒店接待能力、安全、废物处理理念、投资、大型活动主办经验、活动支持度以及积极主动性。

至此，苏黎世和伯尔尼/比尔市在主办城市的竞争中落败。

日内瓦政府已承诺提供大约3000万瑞郎(约合人民币24’520万元)的大赛筹备资金，并宣布大赛将在日内瓦Palexpo会展中心举办。巴塞尔方面尚未披露资金投入，不过政府透露，欧洲歌唱大赛的举办场馆为巴塞尔圣雅各布体育馆(St-Jacques Hall)。

尽管承办欧洲歌唱大赛的投入巨大，但潜在经济收益也相当可观。利物浦作为2023年大赛的主办城市，创下了高达6200万欧元(约合人民币50’674万元)的收益。