2025年瑞士建筑遗产奖：山区小镇的“偏远之美”

格劳宾登州的波斯基亚沃喜获2025年度瓦克尔奖。 Keystone-SDA

瑞士文化遗产协会(Swiss Heritage Society)近日宣布，将2025年瓦克尔奖(Wakker Prize)授予瑞士东部格劳宾登州小镇波斯基亚沃(Poschiavo)，以表彰这座拥有3500名居民的小镇在传统、发展与社区意识之间实现的和谐互动。这里会不会成为你下次来瑞士旅游的打卡景点？

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瑞士文化遗产协会于1月14日表示，波斯基亚沃将其偏远的地理位置转化为一种优势。通过结合自治、建筑文化和可持续发展，该镇正在成为山区地区未来发展的典范。

历史建筑与当代建筑、创新项目以及多样化的文化活动，共同提升了波斯基亚沃的生活质量，同时有效遏制了人口流失的问题。

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波斯基亚沃优雅的贵族府邸“Palazzi”与明确制定的城市发展规划相结合，使该镇被纳入瑞士联邦建筑遗产保护名录(ISOS)。

成立于1905年的瑞士文化遗产协会致力于“保护重要地标、发展结构化环境、促进良好的建筑设计”。自1972年以来，该协会每年颁发瓦克尔奖，奖金为2万瑞郎(约合人民币15.9万元)。

瓦克尔奖(Wakker Prize) 瓦克尔奖(Wakker Prize)是瑞士文化遗产协会(Swiss Heritage Society自1972年起每年颁发的奖项，旨在表彰在建筑遗产保护、城市规划和发展方面取得卓越成就的瑞士市镇或组织(如2018年曾授予Nova Fundaziun Origen戏剧舞蹈团)。 这个奖项得名于日内瓦商人亨利-路易·瓦克尔(Henri-Louis Wakker)，他于1972年向瑞士文化遗产协会捐赠了一笔遗产，用于设立该奖项。