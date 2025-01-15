2025年瑞士建筑遗产奖：山区小镇的“偏远之美”

瑞士文化遗产协会(Swiss Heritage Society)近日宣布，将2025年瓦克尔奖(Wakker Prize)授予瑞士东部格劳宾登州小镇波斯基亚沃(Poschiavo)，以表彰这座拥有3500名居民的小镇在传统、发展与社区意识之间实现的和谐互动。这里会不会成为你下次来瑞士旅游的打卡景点？
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士文化遗产协会于1月14日表示，波斯基亚沃将其偏远的地理位置转化为一种优势。通过结合自治、建筑文化和可持续发展，该镇正在成为山区地区未来发展的典范。
历史建筑与当代建筑、创新项目以及多样化的文化活动，共同提升了波斯基亚沃的生活质量，同时有效遏制了人口流失的问题。
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瑞士最后的手工纺织厂中的一家仅存“一线生机”
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在欧洲重新重视纺织品本土化、重新定位产品供应链并且注重可持续发展之际，作为屈指可数的瑞士专业手工纺织厂之一的波斯基亚沃谷纺织厂却举步维艰，为了绝处逢生，这家纺织厂必须将传统工艺与现代技术相结合，走创新之路。
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波斯基亚沃优雅的贵族府邸“Palazzi”与明确制定的城市发展规划相结合，使该镇被纳入瑞士联邦建筑遗产保护名录(ISOS)。
成立于1905年的瑞士文化遗产协会致力于“保护重要地标、发展结构化环境、促进良好的建筑设计”。自1972年以来，该协会每年颁发瓦克尔奖，奖金为2万瑞郎(约合人民币15.9万元)。
瓦克尔奖(Wakker Prize)是瑞士文化遗产协会(Swiss Heritage Society自1972年起每年颁发的奖项，旨在表彰在建筑遗产保护、城市规划和发展方面取得卓越成就的瑞士市镇或组织(如2018年曾授予Nova Fundaziun Origen戏剧舞蹈团)。
这个奖项得名于日内瓦商人亨利-路易·瓦克尔(Henri-Louis Wakker)，他于1972年向瑞士文化遗产协会捐赠了一笔遗产，用于设立该奖项。
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瑞士房租停涨，购房量激增
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去年，瑞士住宅价格继续上涨势头，不过年底时增速减缓。另一方面，房租在两年飞涨之后出现停滞。
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瑞士肉类替代品销量下滑
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2024年，瑞士零售业肉类替代品销量达7800万瑞郎(约合人民币6.24亿元)。肉片、炸肉排和腌制熟肉的替代品最受欢迎。
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瑞士科学家发掘120万年前冰芯
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一支有瑞士参与的国际研究团队成功在南极找到了迄今为止最古老的冰芯。
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“百万星辰”闪耀瑞士联邦广场
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1月11日晚，瑞士慈善机构“明爱”(Caritas)在伯尔尼联邦广场点燃数千支蜡烛，发起“百万星辰”的声援活动。该活动提醒人们，瑞士仍有许多人生活在贫困中。
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到2026年瑞士需新增大约4000制表匠以及从业人员
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截至2024年9月底，瑞士制表业员工人数与去年同期相比略有增长，但2025年形势更加艰难，前景难以预期。
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瑞士退休焦虑：生活质量还能保住吗？
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逾四分之一(27%)的瑞士人认为，他们退休后将无法维持目前的生活水平。
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中国跨境电商平台Temu和Shein直逼瑞士零售业
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一项调查显示，多数瑞士零售商对中国低成本电商平台Temu和Shein带来的激烈竞争忧心忡忡。
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三大瑞士品牌跻身全球最具价值百强企业
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2024年，罗氏制药(Roche)、雀巢集团和诺华药业(Novartis)再次位列全球100家估值最高企业，但排名均有下滑。
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瑞士最大零售商呼吁：应进一步降低跨境购物免税额
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瑞士最大连锁超市Migros的首席执行官马里奥·伊尔明格(Mario Irminger)表示，瑞士消费者在国外购物应缴纳更多税款。
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瑞士雇主不愿主动给员工涨薪
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根据招聘公司Robert Walters进行的一项调研，大多数瑞士雇主不愿主动给自己的员工加薪。
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日内瓦梅兰小镇获2022年瓦克尔建筑遗产奖
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2022年获得瑞士瓦克尔建筑遗产奖的是日内瓦梅兰镇。欧洲核子研究中心(CERN)所在地梅兰镇(Meyrin)有着长远的眼光，在做城市规划以容纳爆炸性人口的过程中，优先考虑的是社会凝聚力和生物多样性，这是瑞士家乡保护协会(Swiss Heritage Society)1月13日发表的评论。
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圣加仑州小镇荣获2023年瓦克尔建筑遗产奖
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位于瑞士东北部的小镇利希滕施泰格通过不懈努力，重振了其历史悠久的老城区，令废弃的工业厂房重获新生，被授予鼎鼎大名的2023年瓦克尔建筑遗产奖。
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遗产保护：比尔斯城市联盟荣获瓦克尔建筑遗产奖
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瑞士文化遗产协会(Swiss Heritage Society)将2024年度瓦克尔建筑遗产奖(Wakker Prize)颁给了比尔斯城市联盟(Birsstadt association)。巴塞尔乡村州的10个城市齐心协力，共同应对发展不协调带来的空间规划和建筑文化问题。
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瑞士小城巴登斩获瓦克尔文化遗产奖
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瑞士北部小城巴登(Baden)在改善当地居民生活质量方面成绩斐然，经瑞士文化遗产协会)甄选审评被授予瑞士2020年度城市奖-瓦克尔奖。这座拥有约2万名居民的城市，因有效缓解老城区交通拥堵，以及大力投资改善公共空间而广受赞誉。
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