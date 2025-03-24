斯里兰卡下周将接待印度总理莫迪

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（法新社斯里兰卡首都可伦坡24日电） 1名斯里兰卡官员今天表示，斯里兰卡将于下周迎接印度总理莫迪。可伦坡当局正在努力应对强大的北方邻国印度与最大债权国中国之间的利益竞争。

斯里兰卡左翼总统迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）办公室的1名成员表示，莫迪（Narendra Modi）将成为新政府上任后，首位到访的外国政府领袖。

这名匿名官员告诉法新社：「值得注意的是，迪桑纳亚克总统去年9月当选后的首次海外访问，是在12月前往新德里。」

他表示，莫迪预计于4月5日举行双边会谈，随后前往当地北部佛教圣地阿努拉达布拉市（Anuradhapura），并于翌日返回。

迪桑纳亚克今年1月访问北京，进行他就任总统后第2次海外访问，凸显斯里兰卡在中印这两个区域竞争对手之间，维持平衡的努力。

新德里当局一直对中国在斯里兰卡日益增长的影响力感到担忧，认为斯里兰卡属于自己的地缘政治影响范围内。

中国是斯里兰卡最大的单一双边债权国。斯里兰卡2022年爆发主权债务违约时，对中国的欠款超过其140亿美元双边债务的一半。

中国也是首个与斯里兰卡达成债务重组协议的国家，此举帮助斯里兰卡摆脱当年最严重的经济危机。