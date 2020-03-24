为控制新冠病毒疫情的蔓延，瑞士已对公众生活做出重要限制。 (Keystone)

专家警告说，受新冠病毒疫情影响，瑞士经济今年将遭遇严重衰退。如果疫情能够得到控制，那么瑞士经济应在2021年出现强劲回弹。

巴塞尔智囊机构BAK经济研究所称，个人消费的萎缩将引发全球衰退。就瑞士而言，这意味着因旅游业与各类活动下降导致的服务出口的减少。

周一(3月23日)该智囊团预测2020年国内生产总值将下降2.5%，而此前他们曾估计经济今年将出现1.3%的增长。在乐观情况下，也就是卫生危机能尽快得到控制，那么经济应在2021年出现强劲回弹。

经济增长的降低很可能对就业产生不利影响。2020年瑞士的失业率预计会增长0.8%，达到3.1%，到2021年将再次回落至2.7%。

消极情况

瑞银集团(UBS)的专家也就此做出了他们的预测。他们预计到4月底所有紧急措施如能按期取消，那么今年国内生产总值的降幅会是1.3%，而2021年会有2%的回弹。他们同时警告，若4月之后危机仍在持续，那么国内生产总值将下降3%。

在这种消极情况下，失业率将会增加，并对家庭消费产生压力。一波企业破产潮意味着拖欠银行贷款，后者会因此缩减住房贷款总量，从而变相处罚建筑业。一旦发生这种情况，那么2022年以前不会发生经济回弹。

瑞士资讯swissinfo.ch/Keystone-SDA/ds

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