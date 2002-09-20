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新动物法

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新动物法

(swissinfo.ch)

伯尔尼消息－瑞士国民院经投票决定，改动了一项有关动物的法律：动物将不被作为“东西”或“物品”的概念来理解了。

被改动的有关动物的法律中规定，刺激虐待动物将被罚款。在离婚案件中，动物也将由法官判定属于哪位更适当的当事人。

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