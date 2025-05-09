新教宗良十四世芝加哥出生 亲哥哥称他是白袜球迷

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（法新社华盛顿8日电） 几十年来，饱受失望的芝加哥白袜队球迷总是感叹，他们的球队要靠神的帮助才有可能成功。现在，他们拥有最神圣的支持者：新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）。

出生芝加哥的枢机主教罗伯特．普瑞弗斯特（Robert Prevost）今天当选教宗，未来将领导全球14亿天主教徒。他长期以来一直是家乡两支大联盟（MLB）球队之一的球迷。

最初，芝加哥2支大联盟队伍小熊队与白袜队都声称教宗良十四世是他们的球迷，这引发了一场同城之争，直到教宗的亲哥哥约翰．普瑞弗斯特（John Prevost）出面说明。

约翰．普瑞弗斯特在接受当地电视台WGN采访时，明确指出教宗良十四世所支持的球队是白袜队。他说：「是的，他从来都不是小熊球迷，所以我不知道这个说法是从何而来。」「他一直都是白袜球迷。」

白袜队迅速在社群平台X贴文，借着全球新闻的影响来宣传自己球队的形象。他们发布了一张照片，照片显示他们在自家球场挂上标语，上面写着：「嘿，芝加哥，他是白袜队球迷！」

就此面向而言，良十四世已经在追随前任教宗、同时也是第一位阿根廷籍教宗方济各（Pope Francis）的脚步。方济各以终身热爱布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）当地的圣罗伦索足球队（San Lorenzo）而广为人知。