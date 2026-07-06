罗氏宣布其肺癌药物临床试验取得成功

研究人员未在服用该试验药物的患者中发现任何新的不良反应。 Keystone-SDA

7月2日，瑞士制药巨头罗氏宣布，其药物Divarasib在一种肺癌二线治疗的关键性临床试验中取得成功。

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罗氏将围绕Divarasib设立的一系列临床试验项目命名为Krascendo。 Krascendo 1的关键性三期临床试验结果显示，在携带KRAS G12C基因突变、且此前已接受治疗的非小细胞肺癌(NSCLC)患者中，罗氏的实验性抗癌药物Divarasib较索托拉西布(sotorasib)和阿达格拉西布(adagrasib)在无进展生存期(即患者从接受治疗开始，到肿瘤恶化或患者死亡之间的时间)和总生存期方面均显示出更优疗效。其中，总生存期的具体改善幅度尚未量化。

此外，罗氏表示，研究人员没有在相关临床试验中发现任何新的不良反应，而已观察到的不良反应都也均可控且可逆。

临床试验的详细结果将在即将召开的医学会议上公布。

Krascendo项目还包括另外两项三期临床试验。Krascendo 2正在评估Divarasib联合帕博利珠单抗(pembrolizumab)作为一线治疗方案的疗效。Krascendo 3则研究Divarasib作为单药疗法，在患者接受手术以及化疗联合免疫治疗后用于后续治疗的效果。

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