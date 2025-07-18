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无国界记者组织：川普打压媒体 新闻自由陷灾难

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（法新社纽约17日电） 媒体权利团体「无国界记者组织」今天痛批美国总统川普，指他重返白宫后对新闻媒体的「威权式」攻击，助长全世界对媒体的打压。

「无国界记者组织」（Reporters Without Borders，RSF）纽约办事处在声明中说，川普（Donald Trump）「已成为全球反新闻专业政治运动中的关键人物」。

无国界记者组织表示，川普再度执政这半年，除了对新闻业者打「法律战」和施加经济压力，还解散公共媒体、封杀媒体和他不喜欢的用语，并且抹黑记者及其雇主。

无国界记者组织美国分部执行董事魏莫斯（Clayton Weimers）表示：「川普多年来一直口头攻击记者，现在又采取新的具体行动来限制新闻自由。许多这些手法都非新鲜事，我们已在世界各地见过打压新闻自由的人用过相同伎俩。」

他进一步指出，川普「显然让这种现象变本加厉，他鼓动其他领导人更大胆打压国内媒体，结果是全球新闻自由面临灾难」。

无国界记者组织还说，近期在美国洛杉矶发生的反川普移民政策抗议活动中，他们追踪到至少有60起针对记者的暴力事件。

无国界记者组织表示：「这种对记者的侵犯态度，已成为川普主义政治的特徵。」

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