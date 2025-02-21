日本官方统计 仅约1/6日本国民拥有护照

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（法新社东京21日电） 日本外务省的最新数据显示，2024年护照发行约382万本，累计至2024年底，日本护照发行数约2164万本。日本民众的护照持有率仅约1/6。

日本外务省昨天公布2024年护照发行数量为382万本（比2023年增108.3%），其中一般护照的发行量约380万本。累计至2024年底，日本政府发行的有效护照总数约2164万本（较2023年底增约13万本）。

日本取得护照的情况以性别来看，男性4成多、女性5成多。以年龄层来看，60岁以上者占1成左右，30岁以下者约占5成。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前的2019年，日本外务省发行的护照是451万本。

日本民众的护照持有率在2013年为24%，之后持续减少，到了2021年跌破2成。即使疫情平息，也未见恢复。

日本旅行业协会（JATA）统计显示，台湾民众的护照持有率达6成、美国民众5成、韩国民众4成。

英国恒理环球顾问事务所有限公司（Henley & Partners）上个月公布2025「恒理护照指数」日本护照仅次于新加坡护照，名列第2，持日本护照可免签前往193个目的地。

日本民众护照持有率低，分析原因，主要是经济上的因素。因日圆贬值、前往目的地的物价上涨等因素，不选择赴海外旅游的日本民众增多。日本民众也因出国留学费用飙涨而作罢。

日本JTB综合研究所首席研究员早野阳子表示，「这可能与受到疫情影响，日本民众无法出国，认为国旅就能充分享受旅游乐趣有关」。

她还指出，「即便与亚洲的新兴国家相较，日本年轻人想赴海外发展的意识低」、「年轻人培养国际观的机会减少，可能导致日本的国际竞争力低落」。

美国国务院教育与文化事务局与国际教育交流协会（IIE）公布的资讯显示，2023至2024年度，在美国的大学等留学的日本人约1万4000人，较疫情前2018至2019年度减少了22%。

日本外务省开始实施统计以来，发行护照最多的年份是1996年的638万本，当年开始发行有效期10年的护照，因此发行数多于泡沫经济期1990年前后的400万本。