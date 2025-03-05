日本岩手山林火灾延烧 大船渡市13%人口避难

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（法新社东京5日电） 日本岩手县大船渡市的山林火灾延烧至今满1周，烧毁范围扩大到相当约大船渡市面积的9%，当地13%人口已在避难，目前火势仍未被扑灭。

这场山林火灾2月26日起发生，截至今天上午6时，烧毁土地面积较4日上午扩大300公顷，增加到约2900公顷（29平方公里）。

大船渡市今晨开始降雪，目前转为下雨，是这次林火发生以来首度降雨。盛冈地方气象台预测，降雨将持续到6日，总降雨量预计达50毫米。

岩手县政府表示，今天上午11时由于视野不良等原因，已经暂停自卫队和地方政府直升机从空中灌救；不过，约2000名消防人员仍持续从地上灭火。

「读卖新闻」报导，大船渡市府已经指示当地1896个家户、共4596人避难。截至今天上午7时，1231人已经撤离到当地12处避难所（收容中心），另外有2880人栖身在亲友家或旅馆等地，撤离人数总共4111人，相当于大船渡市13%的人口。

大船渡市三陆町绫里地区因这次林火影响，全境接获避难指示，这也导致水产业者无法收成当地特产海带。

石破茂今天在参议院预算委员会上，被问及是否会将这次林火列为「激甚灾害」（严重灾害）时表示，「当然会考虑此事」。

他接着说：「会利用卫星影像等资源，尽可能简单、迅速且准确地评估。另外，为了让灾民安心，会尽量减轻地方政府的财政负担，政府将努力快速且妥善因应。」

如果日本政府把灾害列为「激甚灾害」，中央政府将全面支援灾后重建的作业，重建速度可加速。