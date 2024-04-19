日本研发AI工具 可预测新员工何时离职

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（法新社东京19日电） 日本研究人员研发出一项人工智慧（AI）工具，担心员工流动或想知道新聘人员能坚持多久的老板们现在能求助于AI，预测下一个可能离职的员工。

法新社报导，这项AI工具由日本研究人员开发，目的是要帮助管理阶层为员工提供针对性的支持，防止他们离职。

由东京都市大学（Tokyo City University）教授白鸟成彦和东京一家新创公司合作研发的这个AI工具将处理公司员工出勤纪录，以及年龄和性别等个人资料。

这项工具也分析已离开公司或请假员工的资料，为每家公司建立员工流动模型。

媒体教育专家白鸟成彦今天告诉法新社，这样一来，当输入新聘员工资料时，它就会「以百分点」预测谁有辞职的风险。

「我们正在与几间企业合作测试这项AI工具，并为每家公司建立模型。」

白鸟成彦说，由于AI显示员工可能正面临困难，老板可以利用结果「向高风险员工暗示，公司已准备好提供支持」。

研究人员以先前一项研究为基础来建立这项工具，研究利用AI预测可能辍学的大学生特徵。

他们现在正计划进行升级，使这项AI工具能透过分析新进员工面试资讯、特徵和个人经历，推荐适合新员工的工作任务。

日本企业传统上每年都会在同一时间雇用毕业生，根据政府资料，这些社会新鲜人每10人中有一人会在一年内离职。日本厚生劳动省资料显示，3年内约有3成大学毕业生会离职。