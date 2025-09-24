The Swiss voice in the world since 1935

日本首相：承认巴勒斯坦是时间问题

此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约联合国总部23日电） 日本首相石破茂今天在联合国大会的一般性辩论发表演说时表示，东京当局承认巴勒斯坦国是时间问题。

近8成的联合国会员国已承认巴勒斯坦国。在加萨战争持续近2年之际，英国、加拿大与法国等多国，本周纷纷宣布承认巴勒斯坦为国家。

石破茂今天演讲时表示，「以色列高级官员的言论似乎明确地否决巴勒斯坦建国本身的概念，这令我感到相当愤慨」。

石破茂也表示，「对日本而言，问题不是承认巴勒斯坦国与否，而是何时承认。以色列政府持续性的片面行动，令人无法接受」。

他也补充说道：「我必须清楚表明，如果再出现阻碍实现两国方案（two-state solution）的举动，日本将被迫采取新的因应措施。」

多国近期相继承认巴勒斯坦国，时间点正逢以色列军队加强进攻加萨市。2023年10月7日，巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）突袭以色列后，引发这场加萨战争。

而美国总统川普政府则主张，承认巴勒斯坦为国家是在「奖励」哈玛斯的攻击行动。官方数据显示，哈玛斯2023年10月的攻击导致1219名以色列人丧生，大多数的罹难者为平民。

然而，这场战争爆发近2年，以色列的军事行动已造成6万5382名巴勒斯坦人死亡，其中多数死者为平民。联合国（UN）也认为相关数据可信。

亚洲其他国家如韩国与新加坡，同样尚未承认巴勒斯坦国。 石破茂表示：「哈玛斯发动的恐怖活动，以及我们如今在加萨见到的毁灭性景象，令许多人深感哀痛…最重要的是，巴勒斯坦能以可持续的方式，与以色列和平共存」。

