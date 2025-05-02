日本�斡窨佣词录� 时隔3个月寻获失踪者遗体

afp_tickers

4 分钟

（法新社东京2日电） 日本�斡裣匾淮β房�1月底出现大型坑洞造成卡车掉落，以及1名男性卡车司机失联。事隔3个月，�斡裣卣�府今天宣布，在事故现场的下水道管道内搬出一具遗体，且确认是先前失踪的卡车司机。

消防部门昨天调查时，在遗留于下水道管道内的驾驶座中发现了疑似人体的影像，认为可能是失踪的卡车司机，表示将迅速展开行动。

消防单位昨天清晨开始调查下水道管道内的硫化氢浓度与污水水位，判断是否具备安全展开救援的条件，这是事发后首次有人员进入下水道管道内。结果判断引发二次灾害的风险较低，因此今天清晨正式展开行动。

今天清晨4时20分左右，背负氧气瓶的消防队员朝下水道管内前进。�斡裣卣�府随后宣布，「透过此次救援行动，成功搬出疑为驾驶的男性，确认他处于社会死状态（不经由医师诊断，单从身体就能判断出的死亡状态）」。上午8时10分左右，运送遗体的车辆出发前往草加警察署。

�斡裣胤矫姹硎荆�接下来将把驾驶座部分吊起，正式进入灾后修复阶段。

回顾整起事故，1月28日上午9时50分，消防单位接获「有车辆掉落坑内」的通报后赶赴现场，发现一辆2吨卡车以车头朝下的方向掉落坑内。救援人员垂降进入坑内确认男性卡车驾驶受困驾驶座，此时驾驶还能与人对话。

不过，驾驶座的门因为陷入土砂无法开启，救援人员尝试从驾驶座后方施救，但因为坑内发生土石崩落，造成两名救援人员受伤，暂停救援工作。救援人员考量如果继续救援，救援人员跟受困驾驶都可能遭活埋，因此决定尝试将整辆卡车吊挂出坑内来救助受困驾驶，但过程并不顺利。

随后坑内开始进水，受困驾驶所在的驾驶座泡在水中，驾驶从1月28日中午过后就失去联系。1月29日凌晨，救援队终于使用钢索将卡车吊起，但车斗与驾驶座已经分离，驾驶座仍留在坑中。

调查后发现，出现天坑的原因是直径4.75公尺的下水道管出现破损，导致路基被掏空，引发塌陷。这起事故随后引发雨水管破裂，导致河水倒灌。此外，附近地面没办法承受救援重机具的重量，事故现场又出现新的塌陷，使得救援更加困难。

2月上旬，搜救人员在塌陷地点下游约30公尺的下水道管内发现驾驶座，为了确保搜救路线，决定从正上方与斜向两个方向进行挖掘，也要设置一条长70公尺的旁通管，引导污水绕行。

不过，由于仍有一定的水量持续流入现场，加上管内飘散高浓度有毒气体硫化氢，在救援同时必须持续通风，为了避免二次灾害，行动相当审慎。�斡裣卣�府当时就判断，抢救时间可能需要3个月。