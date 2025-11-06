星链服务进军印度马哈拉什特拉邦

（法新社新德里6日电） 印度金融重镇孟买所在地马哈拉什特拉邦，将领先全国推出亿万富豪马斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星链」（Starlink）卫星网路服务。

马哈拉什特拉邦（Maharashtra State）首席部长法德纳维斯（Devendra Fadnavis）昨晚在社群媒体X发文表示，马哈拉什特拉「有望成为全印度第一个与星链正式合作的邦」，「这次合作将确保马哈拉什特拉邦在卫星数位基础设施领域引领全印度」。

今年3月，印度亿万富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下电信公司Jio Platforms和电信巨擘巴帝电信（Bharti Airtel）2大印度电信业者，宣布与SpaceX达成协议，将向客户提供星链网路服务。

星链业务营运副总裁德雷尔（Lauren Dreyer）表示，她「非常兴奋」能够进一步推动印度的数位化愿景。

德雷尔在声明中说：「一旦星链取得最终许可，有望连结学校、医疗机构和那些最偏远且收讯差的地区。」

印度当局今年6月核发营运许可给星链。星链利用低轨道卫星为偏乡地区提供高速网路服务，但进军印度引发外界热议星链从掠夺式定价到频谱分配等一连串问题。

今年来大型科技公司纷纷宣布插旗印度市场，期盼吸引这个全球第五大经济体的用户。印度网路用户到今年底前预估将会超过9亿人。

另外，科技巨头Google上月宣布，预计未来5年在印度投资150亿美元（约新台币4636亿元），用于建造巨型资料中心和人工智慧（AI）基地，这将是Google在美国以外投资的最大规模AI中心。

包含Anthropic和ChatGPT开发商OpenAI在内美国企业正计划在印度设立办公室，美国AI新创公司Perplexity也在7月宣布与印度电信巨擘巴帝电信谈成重要合作案。