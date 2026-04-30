普丁提5/9胜利日停火 泽伦斯基要求华府提供更多细节

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅30日电） 俄罗斯总统普丁提议在5月9日庆祝二战「胜利日」期间实施停火，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天对此表示，基辅将要求华府提供更多相关资讯。

普丁（Vladimir Putin）与美国总统川普通话时提出暂时停火的构想，俄罗斯权力中枢克里姆林宫说，川普支持这项举措。

俄乌战争已持续超过4年，川普去年重返白宫以来，一直试图促成俄乌之间永久停火，但至今未能从俄方争取到任何重大让步。

泽伦斯基在社群媒体发文指出，他已指示团队成员进一步了解细节，并强调乌克兰最终目标是结束战争。

他在声明中说：「我们将厘清这究竟意味着什么，是为莫斯科阅兵仪式提供数小时安全保障，还是另有其他安排。」

他补充说：「我们提议长期停火、为人民提供可靠且有保障的安全，以及持久和平。乌克兰准备好以任何有尊严且有效的方式，朝此目标努力。」

俄罗斯胜利日庆祝活动重头戏通常是展现军事实力的大规模阅兵，由普丁亲自主持，而阅兵队伍会行经莫斯科红场（Red Square）。

不过，俄方本周宣布，考量乌克兰可能发动报复性打击，胜利日阅兵规模将缩减，且不展示任何军事武器。

近几个月来，乌克兰军方加强对前线后方深处的能源与军事目标发动远程打击，且频频向俄国首都发动无人机攻击。

俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰，引发二战以来欧洲最血腥战争，造成数十万人丧命、数百万人流离失所。（编译：刘文瑜）