智利中部2月大火137人亡 消防员疑引起火灾被捕

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（法新社圣地牙哥24日电） 智利当局表示，一位消防人员涉嫌今年2月在中部渡假城市比纳萨玛（Vina del Mar）附近引发火灾，后续引起的大火造成137人丧命，他于今天被逮捕。

智利调查警署（PDI）署长塞纳（Eduardo Cerna）于记者会说：「今天对这名2月在瓦巴莱索（Valparaiso）地区引发火灾的人士发出逮捕令。」

比纳萨玛市位于智利首都圣地牙哥（Santiago）西北方约110公里处，是瓦巴莱索地区的一座沿海城市。今年2月2日，比纳萨玛附近同时发生数起火警。

由于风势和高达摄氏40度左右的热浪助长火势，最终导致这起全球于21世纪死亡人数第2多的火灾。

当地媒体报导，这名22岁的男性消防人员在1年半前加入义勇消防队。

瓦巴莱索市的消防队指挥官马吉欧罗（Vicente Maggiolo）告诉记者：「我们对此事深感痛心，这完全是个案…我们为瓦巴莱索效力超过170年，不能容许这种事发生。」

智利当局调查人员发现，火警始于潘纽拉斯湖（Lake Penuelas）附近同时引燃的小火，地点位在比纳萨玛市和瓦巴莱索市附近。炎热风强的天气促使火势迅速蔓延。

检察官欧萨登（Osvaldo Ossandon）指出，「约有4个起火点，彼此之间的距离相等」，而且已在嫌疑人家中找到用来点火的材料。调查员也正探查跟其他纵火案的可能关联。

目前不清楚嫌疑人引发火灾的动机为何。比纳萨玛市长里巴蒙蒂（Macarena Ripamonti）表示：「我们所有人…都知道这是蓄意攻击。我们今天可以如此确信。」

智利内政部长杜哈（Carolina Toha）说道：「最重要的是，这对于那些命丧火灾的人、罹难者家属和失去所有财产和工作并奋斗至今的人而言，是正义和弥补的行动。」