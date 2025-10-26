曼达尼窜起 有望当上纽约首位穆斯林市长

（法新社纽约25日电） 几个月前还没没无闻，左派议员曼达尼（Zohran Mamdani）现在却在纽约政坛迅速窜起，有望成为这座美国最大城市的首位穆斯林市长。

他今年6月在民主党初选爆冷胜出之后，纽约人渐渐习惯在电视上看到他满脸胡须、挂着微笑的面孔，以及那些别在年轻支持者胸前的竞选徽章。

这位现年34岁、民调领先的候选人，出生于乌干达一个印度裔家庭，7岁时移居美国，并于2018年入籍成为美国公民。

他是知名电影导演奈尔（Mira Nair）与非洲研究学者曼达尼（Mahmood Mamdani）的儿子，因此也走上了许多自由派菁英子弟的道路：毕业于纽约名校布朗克斯科学高中（Bronx High School of Science），之后进入以进步思想着称的缅因州波德恩学院（Bowdoin College）。

2015年，他以艺名Young Cardamom闯荡饶舌界，但笑称自己只是「二流艺人」，最终放弃了音乐梦。

之后，他因得知饶舌歌手希姆斯（Heems）支持某位市议员候选人而投身政治运动，后来成为防止房屋遭法拍的辅导员，协助陷入财务困境的屋主保住房屋。2018年，曼达尼当选纽约州众议员。

●吸引心灰意冷的选民

这位自称社会主义者的政治人物已连任3届，成功打造出自己身为进步穆斯林的招牌形象，既能在同志骄傲游行中现身，也能出席开斋节宴会。

曼达尼以让「非富裕阶层都负担得起生活」为竞选核心，代表着纽约约850万人口中的大多数。他的政见包括更严格的租金管制、免费托儿与公车服务，以及市营社区杂货店。

总统川普曾嘲讽曼达尼是「小共产主义者」，但美国东北大学（Northeastern University）政治学教授巴拿格波罗斯（Costas Panagopoulos）指出，与川普一样，曼达尼在体制内也是个「局外人」。

他说：「曼达尼成功动员了那些对现状失望、觉得既有体制忽视他们需求与政策偏好的选民。」