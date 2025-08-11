曾遭以色列扣押驱逐 瑞典环保少女拟组新船队前往加萨

（法新社斯德哥尔摩10日电） 瑞典「环保少女」童贝里（Greta Thunberg）表示，她将与1个巴勒斯坦行动团体合作，组成1支满载人道援助物资的新船队驶往加萨走廊，以突破「以色列的非法封锁」。

今年6月和7月，倡议人士2度尝试利用船只将援助物资运往加萨，结果都遭到以色列拦截。以国军方登船拘留倡议人士，随后将他们驱逐出境。

童贝里今天晚间在社群平台Instagram发文称，「8月31日，我们将发起有史以来规模最大的行动。数十艘船只将从西班牙启航，以突破以色列对加萨的非法封锁」。

她还说，「9月4日，我们将与另外数十艘船只会合，这些船只将从突尼西亚及其他港口出发」。

这次倡议行动名为「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla），将动员来自44个国家的行动人士，并将同步举行示威声援活动。

包括美国女演员苏珊莎兰登（Susan Sarandon）、瑞典演员古斯塔夫史柯斯嘉（Gustaf Skarsgard），以及爱尔兰资深演员连恩康宁汉（Liam Cunningham）在内的的人道倡议人士、医师和艺术家预定都参与这次行动。

至于确切将有多少船只前往加萨，目前尚未不清楚。

「全球坚毅船队」在其官网上自称「独立」组织，不隶属任何政府或政党。