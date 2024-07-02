柬埔寨环保人士遭控密谋行动 遭判6至8年监禁

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（法新社金边2日电） 柬埔寨法院今天以密谋行动罪名，分别判决10名环保倡议人士6至8年有期徒刑。这是柬埔寨当局打压国内绿色环保倡议的最新法律行动。

隶属于柬国环保行动主义（activism）组织「大自然」（Mother Nature）的10名倡议人士否认犯下上述罪名，并抨击这项判决是出于政治动机。他们是因在2012年到2021年间参与「大自然」的倡议行动而遭指控。

柬埔寨促进及保护人权联盟（LICADHO）营运总监翁山阿特（Am Sam Ath）告诉法新社，这些活动人士分别遭法院判处6年至8年不等的监禁。

他表示，其中3人因密谋反抗政府和侮辱君主遭判8年徒刑，包括「大自然」共同创办人、西班牙籍的龚萨雷兹-戴维森（Alejandro Gonzalez-Davidson）。他曾于2015年遭柬国驱逐出境，另外7人则因密谋罪名被判处6年徒刑。

据法新社记者，其中6名被告缺席判决，出席的4人则遭法庭外的员警带离。

「人权观察」（Human Rights Watch）上月谴责，本案显示柬埔寨当局「企图箝制对政府政策的批评」。

人权观察表示，「大自然」逾10年前就开始采取行动，反对破坏性基础建设，也揭发了柬国自然资源管理部门的贪腐弊端。

这个环保组织曾揭发金边（Phnom Penh）地区湖泊遭填湖造地，以及国内各地非法砍伐、自然资源遭破坏等情事。

据环保智库「世界资源研究所」（World Resources Institute），在2001年至2015年之间，柬国高达1/3原生林遭到砍伐，森林覆盖面积流失速度较全球其他地区更快。该国的原生林不仅以生物多样性着称，也是重要的碳汇（carbon sink，指可累积、储存二氧化碳的生态系统）。